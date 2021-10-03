 俄卫星碎片横飞 空间站宇航员急避险 | 科技环境 | DW | 21.11.2021

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科技环境

俄卫星碎片横飞 空间站宇航员急避险

俄罗斯本周一（11月15日）向太空试射一枚导弹，摧毁本国一枚废弃卫星，由此在空间留下大量碎片。美国对此表示愤怒。

ISS I Internationale Raumstation über dem Planeten Erde

距地球约 400 公里：国际空间站

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯代表美方强烈谴责俄罗斯"这一不顾一切的试验"，并称，击毁卫星导致产生大量空间碎片，"危及宇航员的生命、国际空间站的完整性及所有国家的利益"。

美国宇航局也加入了布林肯斯的批评。局长纳尔逊（Bill Nelson）称，"我对这种不负责任和破坏稳定的行为感到愤怒"。他指出， "鉴于其在载人太空飞行的长久传统，难以想象，俄罗斯会有此行为，这不仅会危及国际空间站上的美国和国际伙伴国宇航员，也会危及俄罗斯自己的宇航员。"

观看视频 01:15

太空中的“定时炸弹”

美军太空司令部通报说，此次试验已在低地球轨道上产生了 1500 多块可追踪碎片。据推测，这些碎片最终会分解成数十万个较小碎片，并"在轨道上停留数年以致数十年"。据专门从事卫星数据研究的公司 Seradata 称，此次试射摧毁的是一颗编号"Cosmos 1408"的前苏联卫星。

国际空间站人员转移

因担心可能与太空碎片发生碰撞，周一，国际空间站人员曾两次短暂疏散。７名宇航员分别进入接驳于空间站的两艘宇宙飞船"SpaceX Crew Dragon"（载人龙）和"Sojus"（联盟号），以保安全，一些模块的舱口关闭。 一旦出现紧急情况，这两艘飞船太空舱将用于人员疏散。

俄罗斯航天局则宣布，碎片云早已远去， "国际空间站处于绿区。"

BG Weltraumflüge | Matthias Maurer

德国宇航员毛雷尔（Matthias Maurer）也在国际空间站逗留

用导弹击毁属于本国的卫星，这种做法从国际法角度上并不受到禁止，也有过先例。中国（2007年）、美国（2008年）、印度（2019年）都曾摧毁过废旧卫星。但这样作引起的安全问题已变得相当棘手。

就在11月12日，ISS国际空间站还临时改变轨道，以避开一块卫星碎片。这是14年前中国摧毁的那颗气象卫星的残片。计算显示，该碎片将飞到距离空间站仅600米处。

2007年中国发射导弹“摧星”，也受到国际社会的强烈抗议。美国专业杂志当时称，它使太空飞行残片一下子激增了10％。
 

（德新社，路透社）

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中国摧星试验使太空垃圾至少激增了十分之一

本周出版的美国专业杂志“航空周刊”（Aviation Week）载文称，中国1月11日发射导弹击毁自己的气象卫星风云1C，是航天史上后果最严重的一个事件，它使太空飞行残片一下子激增了10％。德国科学家甚至认为这个摧星行动增加了30％的太空垃圾。德国之声记者报导如下。  

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