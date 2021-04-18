俄“卫星五号”疫苗质量不过关？

（德国之声中文网）俄罗斯生产的新冠疫苗“卫星五号”已在全球60个国家获得批准使用。欧洲药监局（EMA）对该疫苗的上市审核仍在进行中。

在巴西，“卫星五号”疫苗暂时不会获得批准。巴西国家药品监管机构Anvisa在研究中发现，有迹象表明，这款疫苗中使用的载体之一5型腺病毒（Adenovirus 5）仍具有活性并可复制繁殖。这一腺病毒被使用在第二剂疫苗中。

对于免疫系统不健全的人来说，这一情况尤其危险。美国乔治敦大学全球卫生科学与安全中心（Center for Global Health Science and Security）的病毒学家拉斯穆森（Angela Rasmussen）发推警告，如果疫苗中的腺病毒没有被灭活，被接种者等于直接被注射了这一感冒病毒，可能引发病症。

生产工艺不过关？

“卫星五号”同阿斯利康和强生一样，同属腺病毒疫苗。在正常的情况下这一类型疫苗十分可靠，而且比信使核糖核酸（mRNA）使用简单许多，因为它不必超低温冷藏。 腺病毒疫苗的原理是，以一种危险性低的病毒，例如感冒病毒，经灭活后作为载体，植入新冠病毒棘突蛋白的基因结构。进入人体后，接种者免疫系统会识别出这一入侵基因并产生相应的抗体和特殊T细胞，二者对免疫反应至关重要。

腺病毒疫苗生产过程中，腺病毒的E1和E3基因被“消灭”而失去活性，这本是普遍的标准程序。但在巴西发现的这一批“卫星五号”疫苗，显然不符合这一标准，不管是出于偶然因素还是人为疏忽。有科学家指出，这一情况并非疫苗技术本身的问题，而通常是生产过程中出了问题。

俄生技公司BIOCAD的疫苗生产线

莫斯科：假新闻

今年3月，“卫星五号”疫苗已在斯洛伐克引起一场风波。该国药品监管机构（SUKL）在审核中发现，从俄罗斯进口的20万剂疫苗，并非各项细节指标都同此前在权威期刊《柳叶刀》上发表的数据吻合，与在其它国家使用的也不尽相同。斯洛伐克监管部门官员讽刺道：“这些疫苗只是商标相同而已。”

这在俄罗斯和斯洛伐克之间引起了一场激烈的争执，斯洛伐克卫生部长被迫引咎辞职。俄罗斯则收回了出口的这一批疫苗。

对来自巴西的最新消息，生产“卫星五号”的俄罗斯加马利亚研究所称之为“假新闻”。该所在推特上发帖称，那些“惧怕卫星五号获得成功的西方制药巨头找不到缺陷，只好炮制不堪一击的假新闻”。俄罗斯方面认为这是出于政治目的的诽谤，并宣布要控告巴西药监部门。

德国已有购买计划

鉴于一些欧盟国家在药检机构尚未批准的情况下就已经开始使用俄罗斯卫星五号疫苗，德国总理默克尔上周对此提出批评。巴伐利亚等联邦州单独同俄罗斯厂家洽谈购买疫苗事宜之后，德国卫生部长斯潘也已宣布将同俄方展开相关的订购谈判。按照规定，购买疫苗属于联邦政府的职责范围。

但一些联邦州似乎有些等不及。4月22日，萨克森州长克雷奇默尔（ Michael Kretschmer）表示，德国计划购买三千万剂俄制疫苗，前提条件是欧盟药检机构为这款疫苗开放绿灯。这位基民盟政治家在上周访问莫斯科时做出上述表述。克雷奇默尔说：“俄罗斯卫生部长对此很有信心，我也很有信心。”

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