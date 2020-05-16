 俄勒冈州大火危及波特兰郊区 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2020

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俄勒冈州大火危及波特兰郊区

美国俄勒冈州山火肆虐，已导致数十人失踪。当地官员还谴责了社交媒体上关于极左或者极右组织纵火的谣言。

USA Oregon Waldbrände (picture-alliance/AP Photo/K. Jantzer)

（德国之声中文网）周五（9月11日），美国俄勒冈州，数百名消防员继续与大规模山火作战。火势蔓延，已经威胁到该州最大的城市波特兰郊区的安全。

俄勒冈州州长布朗（Kate Brown）在周五的新闻发布会上说，过去三天，大火席卷了该州大约3,900平方公里的土地，几乎是平常全年的两倍。布朗还公布，大火造成数十人失踪。人员伤亡主要发生在该州南部的杰克逊县和州首府塞勒姆所属的马里恩县。

布朗说，已有超过40,000人被疏散到安全地带。一些被疏散人员暂住在波特兰的会议中心。该州紧急事务主管菲尔普斯（Andrew Phelps）表示，尽管到目前为止只有4人确认死亡，但是官方“正在为大规模死亡事件做准备”。

火上浇油的天气已经过去

森林消防局局长格拉夫（Doug Grafe）在周五的新闻发布会上说，天气正在朝有利于消防队员的方向转变。

格拉夫说：“目前正处于来自海洋的西流气候……这将让我们的行动从仅仅保护生命安全转向抵御山火。“

湿度变高，风势变缓，都让山火蔓延减速，容易得到控制。

布朗说：“过去数日的天气如同火上浇油，现在终于停下来了。消防部门告诉我，他们已经感觉到这种利好。”

但是，她说，由于火灾原因，此地目前的空气质量当属全球最差。

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旧金山“橘色的天空”

要对付的不只是山火，还有谣言

官员们还谴责了关于人为纵火的谣言。社交媒体上流传的谣言分别归咎于极左和极右组织，包括“安提法“和”骄傲男孩“。

联邦调查局波特兰分部周五在推特上发布消息说，他们调查了几项指控，发现均不属实。

在邻近的华盛顿州，梅森县警察局周四晚上在Facebook发帖说，人们不应该散播关于大火起因的谣言。该贴文说，“虽然有人因为涉嫌纵火而被捕，但似乎都是个案。和诸多案件一样，每起案件都将继续依法调查。”

俄勒冈州和华盛顿州发生的所有大火的起因，目前尚不清楚。加利福尼亚州也正经历着艰难的火灾季节，全州超过80.9公顷的土地遭到烧毁。

张平/任琛（美联社、法新社、德新社）

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