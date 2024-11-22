俄动用新型导弹 威胁进一步攻击乌克兰及西方支持者

俄对乌战争继续激化。俄总统普京称，对乌克兰使用了"无法拦截"的新型中程导弹。专家称，该导弹可携带核弹头，理论上可达德国、法国、英国等深入欧洲的目标，但西方不应过度反应。

（德国之声中文网）俄罗斯在发射据称为新型中程导弹后，威胁对乌克兰及其西方支持者发动进一步攻击。

俄总统普京表示："对于那些允许将其武器用于针对我方目标的国家，我们也有权对这些国家的军事目标使用我们的武器。"

他表示，如果形势激化，俄罗斯将坚决作出同等的回应。

普京称，此次发射新型中程导弹是对美国等国家允许乌克兰攻击深入俄罗斯领土目标而作出的反应。

不过，也有专家指出，俄罗斯此次新型导弹的攻击应是经过了更长时间的准备。

"我们已多次强调，由西方挑起的乌克兰地区冲突已具有全球特征"，普京说道。

他表示，俄罗斯周四早晨向乌克兰大城市第聂伯罗发射了一种新研发的中程导弹。有六个弹头爆炸，普京称，没有核弹头。第聂伯罗是前苏联、现乌克兰导弹及军火制造商Juschmasch所在地。

不久前，俄罗斯修改了其核武使用规则。新版本中称，一个无核国家如果在拥核国家的支持下攻击莫斯科，那么将被视为这些国家对俄罗斯的共同侵犯。

泽连斯基：我们与其它国家的自我防御权一样 图像来源: IMAGO/ZUMA Press Wire

美五角大楼：莫斯科发射前告知了华盛顿

美国政府一名发言人称，俄罗斯此次向第聂伯罗发射导弹是要威吓乌克兰及其支持者，并激起公众注意。

这名发言人称，估计莫斯科仅拥有数枚该试验型导弹；乌克兰已挺住了更大爆炸力的导弹。

美国国防部副发言人辛格（Sabrina Singh）表示，美国新近告知了基辅及其盟国，俄罗斯可能使用新型导弹。而莫斯科则在发射前告知了美国。这是华盛顿和莫斯科之间"旨在减少核风险的渠道"得到了运用。

泽连斯基：国际社会须坚决回应 乌有权自我防御

乌克兰总统泽连斯基则要求国际社会对俄罗斯此举作出坚决回应。

"这是这场战争的规模和残酷性一次明确而严峻的升级，是俄罗斯对联合国宪章的蔑视与侵犯"，泽连斯基在社交媒体写道。对普京而言，"中国、巴西、欧洲国家、美国和世界其它国家敦促什么都无所谓"。

据信，过去数天，乌克兰使用美产ATACMS导弹以及英国Storm Shadow巡航导弹攻击了俄罗斯境内的军事目标。美英两国的许可被认为是对莫斯科据估计动用朝鲜士兵参战的回应。

泽连斯基称，在俄罗斯侵略战争之下，乌克兰的防御符合国际法。"我们的自我防御权与其它国家是同样的。"

肖尔茨：既保持审慎态度、又明确支持乌克兰 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

德总理肖尔茨：须避免激化为俄罗斯与北约的战争

德国总理肖尔茨称俄罗斯此次新型中程导弹攻击是"可怕的激化，正如此前使用朝鲜士兵投入现在的战争、为普京的帝国梦丧命一样"。

肖尔茨同时强调自己的乌克兰政策路线，称须避免战争激化为俄罗斯和北约之间的战争，须保持审慎。他也强调自己反对向乌克兰提供较远射程的巡航导弹。在德国选战背景下，他表示，只有他所在社民党才在这个困难议题上既具有审慎态度、又明确支持乌克兰。

专家：俄导弹可配核弹头 西方不应过度反应

乌克兰军方最初称俄罗斯此次使用的是一枚洲际导弹。普京声称，该导弹具备高超音速，无法拦截。专家认为，该导弹也可配备核弹头。五角大楼认为，该中程弹道导弹是以俄RS-26型洲际导弹为基础。

德国电视一台访问奥斯陆大学研究核战略及军事导弹的专家霍夫曼（Fabian Hoffmann）时，他表示，理论上，这样的导弹也可攻击深入欧洲如德国、法国和英国的目标。但他认为，核激化的可能性极低，西方现在不应过度反应。

普京还表示，研发该导弹是对美国退出《中程导弹条约》的回应。该条约禁止射程为500-5500公里的陆基中程核导弹。美国希望在欧洲和太平洋部署这样的导弹。事实上，华盛顿的确于2019年退出该条约。起因是怀疑莫斯科研发了被禁止射程的导弹和巡航导弹。

中国外交部发言人：冷静克制

中国外交部发言人林剑呼吁各方保持冷静克制。冲突各方应朝着通过对话缓解局势的方向努力，为尽快实现停火创造条件。中国的立场不变，支持"通过政治手段解决危机"。

（综合报道）

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