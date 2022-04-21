俄副总理访马里乌波尔 乌守军誓不投降

（德国之声中文网）俄罗斯副总理库斯努林（Marat Khusnullin）周日（5月8日）访问了被占领的乌克兰东南部城市马里乌波尔。他是战争爆发以来到访该地的级别最高的俄罗斯官员。

今年4月21日，在经过近两个月的包围和轰炸后，俄罗斯宣布控制了位于亚速海之滨的这个港口城市。但一部分乌克兰军人退守该市建于苏联时期的亚速钢铁厂内，继续抵抗。迄今，俄军尚未最后攻下该大型工业设施。乌克兰军方称，周日俄军继续向该厂发射炮火。

在政府内负责建设和城市发展的副总理库斯努林在社交媒体Telegram上发帖称，他访问了马里乌波尔以及乌克兰东部的弗尔诺瓦卡（Volnovakha）等被俄军"解放"的地区。他写道："这一地区将开始重建和平生活，有很多工作要作。我们会提供帮助，特别是……人道主义援助。"

据俄罗斯国防部的电视频道Zvezda报道，库斯努林访问了马里乌波尔的民用港口，表示港口将用于运输建筑材料等重建城市所需的物资。

满目疮痍的城市

马里乌波尔位于2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛和同年被亲俄分离武装占据的顿巴斯地区之间，处在连接上述两个俄方控至地区的关键位置，并可用以阻断乌克兰的出口运输。

周日陪同库斯努林参访的港口负责人普什林（Denis Pushilin）在Telegram上发帖称，5月，首批来自"独立"的顿涅斯克"人民共和国"的货物将在马里乌波尔港装船离港。

"投降不是选项"

就在俄副总理访问马里乌波尔的同一天，被围困在当地钢铁厂内最后的乌克兰守军表示，面对俄军预计发起的攻势，他们拒绝投降。"放弃不是我们的选项，因为俄罗斯并不在乎我们的生死"，亚速营的副指挥官帕拉马尔（Sviatoslav Palamar）在周日的一次在线新闻发布会上称，将战斗到生命最后一刻，抵抗俄罗斯占领者。

但他补充说，剩下的时间不多了，战士们在经受猛烈的炮火进攻。乌克兰总统泽连斯基在周日承认，乌军没有足够在重型武器来通过军事手段解救对马里乌波尔的围困。他此前还表示，在"继续努力撤离我们的军队，撤离所有保卫马里乌波尔的英雄" 。

在大部分平民撤离了亚速钢铁厂（Azovstal）后，那里至少仍有数百名乌克兰士兵坚守，该厂是俄军在马里乌波尔尚未攻克的最后一个堡垒。至上周六，俄罗斯和乌克兰官方均表示，该市所有滞留的平民已得到疏散。而钢铁厂内的守军则表示，无法证实这一消息，并呼吁国际社会为疏散受伤的乌克兰士兵提供援助。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前忙碌的港口 这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的港口 在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前充满欢笑的公园 这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的公园 从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前人来人往的歌剧院 这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的歌剧院 今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前正常运作的钢铁厂 亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的钢铁厂 而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前生气蓬勃的住宅区 这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的住宅区 现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。 作者: Greta Hamann



（路透社）

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