俄前总统威胁在波罗的海地区部署核武器

（德国之声中文网）昨天（4月13日），芬兰总理马林对外表示，芬兰将就是否加入北约在未来几周内做出决定。与此同时，瑞典也在考虑申请加入北约。

俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫做出表示，如果瑞典和芬兰加入北约，俄罗斯将不得不在波罗的海加强陆海空军的部署。

他还强调说，届时就不要再谈论“无核地位的”波罗的海了，因为俄罗斯飞地加里宁格勒位于波兰和立陶宛之间。

他说：“直到今天俄罗斯都没有采取这种措施，也不打算采取这一措施。但如果我们被迫做出这一行动……要注意，这可不是我们的主张。”

梅德韦杰夫还说：“没有哪个理性的人希望出现边境紧张局势，希望伊斯坎德尔导弹、高超音速导弹和载有核武器的船只就在自己的家门口。”

他说：“希望我们的北方邻居最终遵从常识行事。”

立陶宛方面则表示，俄罗斯的威胁不是什么新鲜事，莫斯科早在乌克兰战争之前就在加里宁格勒部署了核武器。

如果瑞典和芬兰加入北约，那将是乌克兰战争的最大欧洲战略后果之一。

周四，芬兰宣布在该国西部与英国、美国、拉脱维亚和爱沙尼亚的军队举行联合军演。

瑞典在二战结束后外交政策侧重于支持民主、多边对话和核裁军。

观看视频 01:33 芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

（路透社）

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