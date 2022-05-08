俄前总理：普京正在失去对乌克兰战争的信心

（德国之声中文网）俄罗斯前总理卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）认为，普京对乌克兰战争的信心已经开始动摇。

卡西亚诺夫本周五在欧洲的一个未公开地点接受德国之声采访时表示，在战况方面，总统普京可能受到了俄罗斯将领的误导。

现年64岁的卡西亚诺夫曾在2000到2004年担任俄罗斯总理。在他和他领导的内阁被解散之后，卡西亚诺夫组建了一个反对党，并且在2008年参加了总统竞选。后来他成为反对派人士，目前流亡海外。

卡西亚诺夫对德国之声表示，从5月9日莫斯科“胜利日”纪念仪式上看，普京的讲话并未展现出强者姿态，反而显得有“一点点紧张”。

在讲话中，普京再次为在乌克兰的战争行为辩护，宣称乌克兰拥有核武器，并且指责该国正在被新纳粹分子所领导，因此入侵是“唯一的正确决策”。他还声称，西方国家在计划入侵俄罗斯。

对于这些言论，卡西亚诺夫评价道：“普京先生的反应和讲话绝对是苍白无力的。”他认为普京“已经开始意识到自己正在输掉这场战争”。

普京受到亲信的“误导”

很多分析人士猜测，普京身边的核心圈成员在向他报告的时候，隐瞒了一些信息，或者说没有向他展示战局的完整面貌。卡西亚诺夫对于这种理论表示赞同。

“我相信他一定受到了误导”，卡西亚诺夫还补充道，（在开战之前）普京应该是“坚信自己的军队战斗力很强”，并且认为入侵行动应该能够“速战速决”。

几周前，俄军从基辅撤离，将主要战线移到了乌克兰东部。由于俄罗斯在战场上经历了数次挫败，所以卡西亚诺夫警告道，普京可能会试图将冲突推向一个新的阶段。

“现在我们正在进入另一个阶段——对峙能力、经济实力和军事潜力的竞争”，他指出，西方国家向乌克兰运送重型武器的决定将会为基辅在未来的战局中赋予“决定性的优势”。

卡西亚诺夫：当年的普京已不复存在

卡西亚诺夫曾经和普京共事数年，他认为这位俄罗斯总统已经发生了很大变化。“20年前，我曾经和他一起共事。那时候的他完全是另一个人。那时候（俄罗斯）的情况也和现在截然不同。”

“那时候我们有议会，独立的议会——我们还有独立的媒体，有司法机构。如今已经是完全不同的世界”，卡西亚诺夫说，“普京先生毁掉了所有民主国家的特征，现在是一个绝对的威权政权，并且逐渐转向极权主义。”



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