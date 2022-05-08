俄前总理：普京正在失去对乌克兰战争的信心

（德国之声中文网）俄罗斯前总理卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）认为，普京对乌克兰战争的信心已经开始动摇。
卡西亚诺夫本周五在欧洲的一个未公开地点接受德国之声采访时表示，在战况方面，总统普京可能受到了俄罗斯将领的误导。
现年64岁的卡西亚诺夫曾在2000到2004年担任俄罗斯总理。在他和他领导的内阁被解散之后，卡西亚诺夫组建了一个反对党，并且在2008年参加了总统竞选。后来他成为反对派人士，目前流亡海外。
资料照片：2003年的卡西亚诺夫和普京
卡西亚诺夫对德国之声表示，从5月9日莫斯科“胜利日”纪念仪式上看，普京的讲话并未展现出强者姿态，反而显得有“一点点紧张”。
在讲话中，普京再次为在乌克兰的战争行为辩护，宣称乌克兰拥有核武器，并且指责该国正在被新纳粹分子所领导，因此入侵是“唯一的正确决策”。他还声称，西方国家在计划入侵俄罗斯。
对于这些言论，卡西亚诺夫评价道：“普京先生的反应和讲话绝对是苍白无力的。”他认为普京“已经开始意识到自己正在输掉这场战争”。
普京受到亲信的“误导”
很多分析人士猜测，普京身边的核心圈成员在向他报告的时候，隐瞒了一些信息，或者说没有向他展示战局的完整面貌。卡西亚诺夫对于这种理论表示赞同。
“我相信他一定受到了误导”，卡西亚诺夫还补充道，（在开战之前）普京应该是“坚信自己的军队战斗力很强”，并且认为入侵行动应该能够“速战速决”。
几周前，俄军从基辅撤离，将主要战线移到了乌克兰东部。由于俄罗斯在战场上经历了数次挫败，所以卡西亚诺夫警告道，普京可能会试图将冲突推向一个新的阶段。
“现在我们正在进入另一个阶段——对峙能力、经济实力和军事潜力的竞争”，他指出，西方国家向乌克兰运送重型武器的决定将会为基辅在未来的战局中赋予“决定性的优势”。
卡西亚诺夫：当年的普京已不复存在
卡西亚诺夫曾经和普京共事数年，他认为这位俄罗斯总统已经发生了很大变化。“20年前，我曾经和他一起共事。那时候的他完全是另一个人。那时候（俄罗斯）的情况也和现在截然不同。”
“那时候我们有议会，独立的议会——我们还有独立的媒体，有司法机构。如今已经是完全不同的世界”，卡西亚诺夫说，“普京先生毁掉了所有民主国家的特征，现在是一个绝对的威权政权，并且逐渐转向极权主义。”
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
普京的战争如何影响了世界经济
德国：钱越来越不经花
德国消费者已经感受到基本生活成本的上涨。乌克兰战争以及对俄制裁带来的后果在这里能够明显感受得到。今年3月，德国通货膨胀率达到了1981年以来的最高水平。德国政府在针对俄罗斯煤炭的制裁上非常积极，但是在完全禁止进口俄罗斯天然气和石油这件事上，却始终犹豫不决。
-
普京的战争如何影响了世界经济
肯尼亚：排长队加油
在内罗毕，等待加油的汽车排成了长队。这里的人们也感受到了乌克兰战争的影响。燃油不仅价格暴涨，而且还十分紧缺——更不用说这里的食品供应危机了。在联合国安理会会议上，肯尼亚常驻联合国代表基马尼（Martin Kimani）表达了担忧，他将乌克兰东部的情况与非洲在殖民时代结束之后发生的变化进行了比较。
-
普京的战争如何影响了世界经济
谁来保证对土耳其的小麦供应？
俄罗斯是世界上最大的小麦生产国。因为针对俄罗斯出口产品的制裁措施，很多国家面包价格也一路飞涨——土耳其就是一例。国际制裁使得供应链受到干扰。而乌克兰也是全球最大的小麦出口国之一，而战争状态使得这里无法将出口商品从其位于黑海沿岸的港口运出。
-
普京的战争如何影响了世界经济
伊拉克：小麦价格飞涨
在巴格达的贾米拉批发市场，工人正在将一袋一袋的小麦堆放在仓库。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，伊拉克的小麦价格一路飙升，因为俄罗斯和乌克兰在世界小麦贸易总额中占的比例高达30%以上。伊拉克迄今对战争持中立态度，但是该国已经禁止民众张贴支持普京的海报。
-
普京的战争如何影响了世界经济
秘鲁：街头骚乱
在秘鲁首都利马，示威者和警方发生了冲突。他们对食品价格的暴涨感到不满，乌克兰战争的爆发使得原本就存在的危机进一步恶化。秘鲁总统卡斯蒂略（Pedro Castillo）一度宣布进入紧急状态并实施宵禁，但是当这些措施取消之后，抗议者又重新走上街头。
-
普京的战争如何影响了世界经济
斯里兰卡：进入紧急状态
不满的民众在斯里兰卡也走上街头，示威者还一度试图冲击总统拉贾帕克萨的私人府邸。基本生活成本的暴涨、燃料紧缺和断电情况迫使总统宣布了紧急状态法，并请求印度和中国帮助采购该国需要的资源。
-
普京的战争如何影响了世界经济
苏格兰人也坐不住了！
在苏格兰也举行了抗议食品和能源价格上涨的示威活动。英国退欧已经两年有余，对居民生活的很多方面都产生了影响，尤其是物价上涨，而乌克兰战争则让这一局面雪上加霜。
-
普京的战争如何影响了世界经济
炸鱼薯条也吃不起了？
炸鱼薯条被视为英国“国民美食”。英国人每年大概会吃掉3.8亿份。但是对俄罗斯的严厉制裁导致原产俄罗斯的白鲑鱼、食用油和能源都在涨价。2022年2月，英国通胀率已经达到了6.2%。
-
普京的战争如何影响了世界经济
尼日利亚面临机遇？
尼日利亚一直都希望能够减少对于进口食品的依赖，并且使本国经济在其它领域也能具有更大的灵活性。乌克兰战争是否会为尼日利亚提高自给自足能力方面提供机遇呢？该国首富丹哥特（Aliko Dangot）不久开办了尼日利亚最大规模的化肥厂，并且希望能够迎来诸多买家。