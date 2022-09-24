俄前外交官："普京将自己置于没有好退路的境地"

（德国之声中文网）俄罗斯预定于周五（9月30日）举行条约签署仪式，并吞乌克兰东部及南部的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热四个俄罗斯占领区。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周四表示，俄罗斯总统普京将会出席在克里姆林宫圣乔治大厅举行的仪式，与四个俄占区代表签署入俄条约，随后普京将发表演说，并与莫斯科指派的地区行政官员会晤。

本月23日至27日，乌克兰的4个俄罗斯占领区举行所谓的"入俄公投"。武装部队及选举官员挨家挨户收集选票。据俄罗斯占领当局公布的公投结果，乌东和乌南的卢甘斯克、顿涅斯克、赫尔松州以及扎波罗热均显示，当地人民进入俄罗斯联邦的支持率分别为98% 、99%、87%和93%。以上四州的面积加起来为乌克兰领土的15%。

莫斯科市为并吞乌克兰俄罗斯占领区的仪式做维安准备

"普京将自己置于没有好退路的处境"

乌克兰和西方国家谴责俄罗斯所谓的公投是一场骗局，并表示永远不会承认上述乌克兰地区是俄罗斯的一部分。

德国外交部长贝尔博克周四也谴责这场公投："遭到威胁甚至是被枪口对准，当地人民被带出家门或工作地点，将选票投入玻璃投票箱中。"

"这与自由和公正的选举背道而驰。也与和平背道而驰。这是遭到驱使的和平。只要俄罗斯的规定在乌克兰被占领地区持续，就没有公民是安全的。没有公民是自由的。"

因反对侵略乌克兰而辞职的俄罗斯前外交官员邦达列夫（Boris Bondarev）在接受德国之声节目"冲突地带"（Conflict Zone）采访时表示，乌克兰俄占区的公投"只是为了给俄罗斯国内看"，一些俄罗斯人开始理解战争比想象的更靠近。"普京的动员令是他衰败的另一个表征。"

他认为，俄罗斯侵略乌克兰是基于普京所得到的错误信息的巨大误判，普京打响这场战争的目的是为了继续掌权"保住自己的宝座"，但他不认为俄罗斯最终能获得真正的胜利。邦达列夫还表示，不能排除普京可能下令展开核打击，因为"核讹诈从2月24日就一直持续至今"。

邦达列夫指出："普京将自己置于没有好退路的处境。我认为，这些讹诈和威胁都是他可用来试图使自己摆脱这种情况的唯一工具。"

芬兰将对俄罗斯游客关闭边境

芬兰将对俄罗斯游客关闭边境

周四，芬兰政府宣布该国自当地时间晚间9时开始，向俄罗斯游客关闭边境。这一决定预计将使边境的车潮大幅减少。

芬兰外交部长哈维斯托在记者会上表示，俄罗斯人的涌入被视为可能危害芬兰的国际关系。他补充说明称，将会继续允许俄罗斯人入境探亲、工作和学习。

自俄罗斯宣布部分动员预备役后，通往芬兰边境的车潮不断增加。据芬兰政府统计，上周末有近1.7万俄罗斯人通过边境，与前一周相比暴增80%。

对于可能成为俄罗斯人前往欧洲申根区国家的过境国，芬兰政府持谨慎态度。该国计划停止向俄罗斯人发放旅游签，未来几日内可能会就此作出决定。

（美联社、路透社）

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

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