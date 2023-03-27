俄出口印度石油年增22倍 俄副总理：卖给友好国家

（德国之声中文网）自去年2月俄乌战争开打后，随着欧洲逐渐不再进口俄罗斯石油，印度取代欧洲成为俄罗斯海运石油的最大客户。根据官方数据，在过去一年俄罗斯对印度的石油供应量较战前增加了22倍。根据数据分析公司Kpler的研究显示，在欧洲对俄罗斯石油的海运禁令生效后，俄罗斯对中国和印度的石油出口在今年1月份都创下了新高，对另一个大客户土耳其的出口也持续快速增长。

转至「友好国家的市场」

俄罗斯副总理诺瓦克（Alexander Nowak）周二（3月28日）在莫斯科的能源部会议上向媒体表示：「我们大部分的能源资源（买家）已转移到其他市场了，特别是到友好国家的市场。」然而诺瓦克称，为了调整迄今为止以欧洲为导向的能源出口策略，有必要采取进一步措施。他提到，比如扩大俄罗斯的油轮船队规模等。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

尽管西方在俄罗斯发动侵略战争之初便对其进行了制裁，这个原材料大国仍继续购买一艘又一艘的老式油轮来运送其出口货品。包含CNN、《金融时报》等媒体都曾报导过，俄罗斯已经建立起了全球最大的「影子舰队」作为运输货物用途。 CNN提到，需要大量购买油轮的原因是：将石油运送到中国或印度的航程比到芬兰等欧洲国家还长，因此运输效率没那么好。不过，俄罗斯国家杜马国际事务委员会第一副主席阿列克谢·切帕（Alexei Chepa）则向俄通社表示，许多国家都希望购买俄罗斯石油，俄罗斯不需要建立「影子舰队」。

计画另寻天然气买家

独立分析师、俄罗斯银行前顾问亚历山德拉·普罗科佩科（Alexandra Prokopenko）本月初向路透社表示，俄罗斯迫切需要与世界其他国家进行贸易，因为它仍然依赖其石油和天然气收入，所以他们正在尝试所有的选项。但对于俄罗斯公司来说，美元有可能成为一种「有毒资产」，因为即使他们没有违反制裁规定，付款也被阻止或推迟。根据诺瓦克的说法，莫斯科希望买卖能从美元支付转为以俄罗斯卢布进行交易，并且有意让该国的货运保险公司取代迄今在市场上占主导地位的西方品牌。

除石油之外，诺瓦克也提到由于通往欧洲的管道基本关闭，因此希望对其他国家运输更多的液化天然气。为了达到此目的，俄罗斯启动了几个推进液化天然气的项目，也已经从经过北极的亚马尔半岛向中国等国家供应了大量的液化天然气。然而，这些项目的持续进行涉及数十亿的投资和高昂的成本，由于受到制裁，这两样东西都是所俄罗斯缺乏的。

（综合报导）

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