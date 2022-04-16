 俄军证实又一名俄罗斯将官在乌克兰阵亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.04.2022

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时政风云

俄军证实又一名俄罗斯将官在乌克兰阵亡

按照乌克兰方面的报道，侵略者已损失8名将领。但俄罗斯方面称开战以来有两名将军阵亡。

Ukraine, Mariupol | russischer Soldat der Eingreiftruppe Akhmat

马里乌波尔市里的俄军

DW.COM

俄罗斯入侵乌克兰4周以来，双方军队的伤亡到底有多高，两军公布的数字相差甚远。现在，北约首次公布了一个估计数字：俄罗斯在乌克兰战场阵亡、受伤、被俘或失踪的士兵估计为3-4万。

（德国之声中文网）在俄乌战争中，俄罗斯军队又损失了一名高级将领。该国媒体证实了弗洛罗夫少将（Wladimir Frolow）阵亡的消息，并称周六（4月16日）在圣彼得堡为他举行了庄严的军人葬礼。

据亲克里姆林宫的《共青团真理报》报道，参加周六葬礼的圣彼得堡市长贝格罗夫（Alexander Beglov）称赞弗洛罗夫在同乌克兰民族主义者的战斗中英勇牺牲，是一名"真正的英雄"，他说，弗洛罗夫牺牲了自己的生命，却换来顿巴斯儿童、妇女以及老人不再听到炮弹轰炸的声音。贝格罗夫没有提到死者丧生的地点、时间等细节。

弗洛罗夫少将是俄罗斯第8野战军副军长。数周以来，他领导的军队参加了包围乌克兰南部港口城市马里乌波尔市的行动。迄今俄军未能全部攻克该市。

乌克兰方面的报道说，弗洛罗夫已是2月24日俄罗斯入侵以来被打死的第8名将官，但俄方只确认此前41军副军长苏霍维斯基（Andrei Suchowetzki）阵亡。

乌克兰政府尚未对弗洛罗夫死亡消息发表评论，但军方在推特上上传了葬礼图片并写道，"又一名侵略者以正确的方式返回故乡。"

（综合报道）

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