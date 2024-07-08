俄军袭击乌克兰多城市 一家儿童医院遭破坏

有报道称，周一（7月8日）上午，俄罗斯军队向乌克兰全国各城市发射了40多枚导弹，其中包括高超音速“匕首”（ Kinzhal）导弹，若干居民楼、基础设施和一家儿童医院遭到破坏。

（德国之声中文网）周一（7月8日）上午，首都基辅多地传来爆炸声，有报道称俄罗斯军队向乌克兰全国各城市发射了40多枚导弹，其中包括高超音速“匕首”（ Kinzhal）导弹。

乌克兰总统泽连斯基总统说，基辅的一家儿童医院以及居民楼被击中。他说：“俄罗斯恐怖分子再次用导弹大规模袭击乌克兰。基辅、第聂伯罗、克里维里格、斯洛维扬斯克、克拉马托尔斯克等城市均遭到袭击，俄罗斯发射了超过40枚各种类型的导弹，居民楼、基础设施和一家儿童医院遭到破坏。”

乌克兰空军报告说俄军使用了“匕首”（ Kinzhal）导弹。这些导弹的速度是音速的10倍，更难被拦截或者击落，是俄罗斯武库中最先进的武器。

乌克兰总统办公室主任耶迈尔（ Andrii Yermal）说，袭击发生时街道上有许多人。

基辅市周一被俄罗斯空袭 图像来源: Anna Pshemyska/DW

乌克兰国防部长呼吁盟国更多援助防空

在俄罗斯周一对乌克兰城市发动大规模打击后，该国防部长梅罗夫呼吁西方支持者增加对乌克兰的空中支援。他说：“我们的防御能力仍然不足……我们需要更多的防空系统。”

他发出这一呼吁的前一天，北约正在华盛顿举行为期三天的峰会，庆祝其成立75周年。乌克兰总统泽连斯基应邀出席，乌克兰的防务问题可能将是此次峰会的重要议题。

乌克兰军队炮袭俄军阵地 图像来源: Evgeniy Maloletka/AP/DPA/picture alliance

联合国谴责俄罗斯对乌克兰各地的袭击

联合国乌克兰人道主义协调员布朗（Denise Brown）谴责俄罗斯周一对乌克兰多个城市的导弹袭击，该袭击造成至少数十人死亡。

她在一份声明中说：“本周伊始，俄罗斯武装部队在乌克兰又发动了一轮致命袭击。” “基辅市中心的一家儿童医院遭到严重破坏，损坏程度尚不清楚。”

布朗补充说，“儿童在这场战争中伤亡是不合情理的。根据国际人道主义法，医院应该受到特殊保护，平民也必须受到保护。”

(路透社、美联社、法新社、德新社)



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