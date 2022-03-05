俄军继续围攻基辅 平民撤离行动受阻

（德国之声中文网）乌克兰方面表示，基辅、哈尔科夫和顿巴斯地区都面临新一轮的攻击。据媒体报道，周六早晨有一座位于基辅附近的乌克兰空军基地被俄罗斯导弹炸毁。俄罗斯文传电讯社（Interfax）位于乌克兰的分部援引当地政府报道称，在瓦西里基夫的一座武器库也被导弹击中。

根据乌克兰军方周五夜间发布的报告，俄罗斯空军的战略轰炸机向第聂伯罗、卢茨克和伊万诺-弗兰科夫斯克发射了巡航导弹。其中卢茨克和伊万诺-弗兰科夫斯克这两座城市都临近乌克兰西部波兰边境附近的大都市利沃夫。

俄军继续围攻基辅

乌克兰军队指挥部警告，俄罗斯可能在试图摧毁基辅西部和西北部地区的防御力量，从而对这座首都城市形成“包围封锁”之势。

英国情报机构透露的消息也与乌克兰方面的这一猜测相吻合。据英国国防部周六早晨在推特上发布的消息，一大队俄军在基辅的北部地区部分散开，这些士兵可能是为俄军围攻基辅的行动提供增援，同时也有可能是为了提供协防，减少乌克兰反击力量对俄军造成的战斗损失。

英国情报机构还称，大部分俄罗斯地面部队目前距离乌克兰首都中心约25公里。与此同时，哈尔科夫、切尔尼戈夫、苏梅和马里乌波尔等城市仍被围困，并受到俄军的猛烈轰炸。

俄罗斯国防部周六表示，俄军至今已经摧毁了乌克兰境内的3491座军事基础设施，并称军队将“继续在宽广的战线上推进在乌克兰的攻势”。

平民逃亡道阻且长

乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Wereschtschuk）宣布，周六将继续开放多条人道主义走廊。其中包括帮助民众从正处于激烈交战之中的马里乌波尔撤离的通道。她还补充道，希望俄罗斯能够兑现之前有关停火的承诺，让平民安全撤离。

战火下的乌克兰百姓 乌克兰450万人流离失所 国际移民组织(IOM)称，自2月末俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。

战火下的乌克兰百姓 逃离乌克兰 在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

战火下的乌克兰百姓 躲避炮火 这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

战火下的乌克兰百姓 艰难的撤离 一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

战火下的乌克兰百姓 拥挤的火车站 许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

战火下的乌克兰百姓 最后一瞥 逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

战火下的乌克兰百姓 遭受炮击 这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

战火下的乌克兰百姓 战争的痕迹 伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

战火下的乌克兰百姓 供应枯竭 就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

战火下的乌克兰百姓 电影院的新用途 留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

战火下的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

战火下的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

战火下的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

战火下的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

战火下的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

战火下的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

战火下的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

战火下的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

战火下的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。 作者: Greta Hamann



此前韦列舒克曾谴责俄罗斯的轰炸行动阻止了马里乌波尔的平民撤离。根据乌克兰方面提供的数据，从战争爆发至今，这座乌克兰东南部的港口城市已经有超过1500名平民死亡。她还指责俄罗斯士兵阻止基辅地区的平民撤离巴士通行。

据乌克兰边防部门通报，周五共有超过 9.4 万人越过西部边境离开乌克兰，其中大部分人前往波兰。

基辅地区政府表示，俄罗斯军队的空袭和激烈的战火导致该地区的平民撤离计划难以执行。顿涅茨克地区政府也表示，在不间断的轰炸之下，难以在马里乌波尔进行人道主义救援。

白俄罗斯：不会参与入侵乌克兰

作为俄罗斯的盟友，白俄罗斯方面周六强调，不会参与俄罗斯在乌克兰的军事行动。白俄军队总参谋长古勒维奇（Viktor Gulewitsch）周六表示，目前有五支战斗部队被派往边境，他们的任务是替换目前驻扎在边境的部队。“我要强调，这一军队换防行动绝不是备战行动，尤其不是为白俄罗斯军队参加在乌克兰的特别军事行动做准备。”

此前乌克兰一位高级安全顾问也曾表示，乌克兰估计白俄罗斯不会参与到俄军的入侵行动中。

（路透社、德新社）



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