俄军攻入哈尔科夫 乌克兰拒绝在白俄罗斯谈判

（德国之声中文网）尽管西方国家持续收紧制裁，俄罗斯军队仍不断在乌克兰推进。乌克兰首都基辅及其他地区深夜都发生激烈战事。

据路透社报道，周日上午基辅拉响空袭警报，几分钟后市中心西部传出爆炸声响，约20分钟后又发生第二次爆炸。

经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。乌克兰内政部长顾问希拉申科（Anton Herashchenko）在Telegram上写道，在哈尔科夫街道上发现俄罗斯士兵。

乌克兰地方官员Oleg Sinegubow周日上午也在脸书通报，俄军的轻型车辆进入哈尔科夫市中心。他在脸书写道，乌克兰武装力量将击败对手，呼吁当地约140万居民待在家中或避难所不要外出。

哈尔科夫街道上发生激烈战斗，自清晨起便能听到枪声和零星爆炸声。一名法新社记者目击四辆被遗弃的俄罗斯TIGR装甲车和一辆燃烧的军用卡车，街道上空无一人。

此外，俄罗斯军方发言人Igor Konashenkov周日发表声明称，俄方已包围南部港口城市赫尔松（Kherson）和东南部城市伯德扬斯克（Berdyansk）。"过去24小时内，赫尔松和伯德扬斯克已经完全被俄罗斯军事力量包围。"

俄罗斯周四上午开始对乌克兰发动大规模攻击。俄军地面部队在几小时内推进到大基辅地区，过程中遭遇乌克兰方的激烈抵抗。本周六，普京下令扩大在乌克兰的军事攻势。

乌克兰第二大城哈尔科夫24日便遭到空袭

乌克兰拒绝在白俄罗斯谈判

与此同时，乌克兰总统泽连斯基拒绝俄罗斯在白俄罗斯进行和平谈判的提议，理由是白俄罗斯作为俄罗斯盟友，在俄罗斯入侵乌克兰过程中发挥不可或缺的作用。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日稍早前表示，一组俄罗斯谈判代表团已经抵达白俄罗斯城市戈梅利(Gomel)。"俄罗斯代表团已经准备好对话，我们在等待乌克兰方到来 。"

泽连斯基表示，乌克兰政府对与俄罗斯的会谈持开放态度，但会谈必须在其他地点举行。他提议在华沙、布拉迪斯拉发、伊斯坦布尔、布达佩斯或巴库进行会谈。

（德新社、路透社、法新社）

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