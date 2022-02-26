 俄军攻入哈尔科夫 乌克兰拒绝在白俄罗斯谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.02.2022

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时政风云

俄军攻入哈尔科夫 乌克兰拒绝在白俄罗斯谈判

乌克兰官员通报，俄军已攻入第二大城哈尔科夫。首都基辅的战事也持续激化。克里姆林宫称俄罗斯谈判代表团已抵达白俄罗斯，但乌克兰总统泽连斯基拒绝在俄罗斯盟国的土地上进行会谈，俄方下最后通牒。

Lage in der Ukraine nach Beginn des russischen Angriffs

2月27日俄军空袭之后的基辅郊外

（德国之声中文网）尽管西方国家持续收紧制裁，俄罗斯军队仍不断在乌克兰推进。乌克兰首都基辅及其他地区深夜都发生激烈战事。

据路透社报道，周日上午基辅拉响空袭警报，几分钟后市中心西部传出爆炸声响，约20分钟后又发生第二次爆炸。报道称基辅附近的一处燃料库以及天然气管道遭到俄罗斯导弹轰炸。

Ukraine - Feuer in einem Erdöllager nach einem russischen Raketenangriff in Vasylkiv nahe Kiew

基辅附近的Vasylkiv油库被俄罗斯导弹击中后燃烧

经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。但到下午乌克兰军方表示，该城市仍然掌握在乌克兰手中。一名当地高层官员在Telegram上发帖写道，哈尔科夫完全在我们的控制之下，他还表示，在“清理战场”过程中前一波俄军被打退。哈尔科夫是乌克兰的工业重镇，有140万人口。

此前，乌克兰内政部长顾问希拉申科（Anton Herashchenko）在Telegram上写道，在哈尔科夫街道上发现俄罗斯士兵。

乌克兰地方官员Oleg Sinegubow周日上午也在脸书通报，俄军的轻型车辆进入哈尔科夫市中心。他在脸书写道，乌克兰武装力量将击败对手，呼吁当地约140万居民待在家中或避难所不要外出。

Karte - Konflikt in der Ostukraine - EN

哈尔科夫街道上发生激烈战斗，自清晨起便能听到枪声和零星爆炸声。一名法新社记者目击四辆被遗弃的俄罗斯TIGR装甲车和一辆燃烧的军用卡车，街道上空无一人。

另外，俄罗斯军方发言人Igor Konashenkov周日发表声明称，俄方已包围南部港口城市赫尔松（Kherson）和东南部城市伯德扬斯克（Berdyansk）。"过去24小时内，赫尔松和伯德扬斯克已经完全被俄罗斯军事力量包围。"

俄罗斯周四上午开始对乌克兰发动大规模攻击。俄军地面部队在几小时内推进到大基辅地区，过程中遭遇乌克兰方的激烈抵抗。本周六，普京下令扩大在乌克兰的军事攻势。

Ukraine Konflikt | Luftangriff auf Charkiw

乌克兰第二大城哈尔科夫24日便遭到空袭

乌克兰拒绝在白俄罗斯谈判，俄罗斯下最后通牒

与此同时，乌克兰总统泽连斯基拒绝俄罗斯在白俄罗斯进行和平谈判的提议，理由是白俄罗斯作为俄罗斯盟友，在俄罗斯入侵乌克兰过程中发挥不可或缺的作用。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日稍早前表示，一组俄罗斯谈判代表团已经抵达白俄罗斯城市戈梅利(Gomel)。"俄罗斯代表团已经准备好对话，我们在等待乌克兰方到来 。" 

此外，俄罗斯还告知乌克兰方面，是否会谈的决定必须最晚在周日当地时间下午3点前做出。

泽连斯基表示，乌克兰政府对与俄罗斯的会谈持开放态度，但会谈必须在其他地点举行。他提议在华沙、布拉迪斯拉发、伊斯坦布尔、布达佩斯或巴库进行会谈。

  • Eine Frau steht in Trümmern und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen

    躲避战火的乌克兰百姓

    战火无情

    2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

  • Ukraine Invasion

    躲避战火的乌克兰百姓

    基辅战事持续紧张

    首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

  • Ein beschädigtes Wohnhochhaus in Kiew

    躲避战火的乌克兰百姓

    被击中的民宅大楼

    基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

  • Menschen suchen Schutz in einem Keller in Kiew

    躲避战火的乌克兰百姓

    寻找掩护

    基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

  • Ukraine | Menschen in Kiew suchen Schutz in Metro-Stationen

    躲避战火的乌克兰百姓

    暂时的栖身之所

    基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

  • Video-Standbild mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

    躲避战火的乌克兰百姓

    泽连斯基：“我们都在这里”

    乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

  • Zivilisten aus der Ostukraine am Bahnhof von Lwiw

    躲避战火的乌克兰百姓

    逃离战火

    部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

  • BdTD | Ukraine

    躲避战火的乌克兰百姓

    搭火车前往波兰

    乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

  • Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

    躲避战火的乌克兰百姓

    大排长龙的逃难人潮

    前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

  • Frauen und Männer gehen mit Tüten und Taschen in den Händen eine Straße entlang

    躲避战火的乌克兰百姓

    逃往匈牙利

    一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。


（德新社、路透社、法新社）

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地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

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