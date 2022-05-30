俄军攻入北顿涅茨克 欧盟禁止进口75%俄石油

（德国之声中文网）根据乌克兰方面的报告，俄军攻入了争夺激烈的大城市北顿涅茨克（Sjewjerodonezk），并控制了部分城区。卢甘斯克州州长盖达伊（Serhiy Gaidai）向乌克兰电视台表示，守军与俄军展开了巷战，俄罗斯军队正在缓慢地接近市中心。他敦促仍在城中的约15000名平民留在紧急避难所。

北顿涅茨克战前有大约10万人口，是卢甘斯克地区仍由乌克兰军队控制的最重要的城市。如果该市沦陷，那么俄罗斯将瞄准下一个目标：全面占领邻近的顿涅茨克地区。

乌克兰担忧顿巴斯

乌克兰现在预计俄罗斯将对顿巴斯的乌克兰东部武装力量发动一次猛攻。斯洛维扬斯克（Slowjansk）-克拉马托尔斯克（Kramatorsk）地区是仍在基辅控制下的最大城市群。这里也是乌东武装力量指挥部所在地。根据乌克兰总参谋部的报告，俄罗斯军队向斯洛维扬斯克调动了新的部队，以便从伊久姆（Isjum）和最近占领的莱曼小镇（Lyman）进攻该地区。

乌克兰总统泽连斯基说，俄罗斯军队正在顿巴斯地区最大限度地展示武力，北顿涅茨克、利西昌斯克（Lysychansk）、巴克马特（Bakhmut）等地是俄罗斯在该地区的关键目标。

乌东北顿涅茨克（Sievierodonetsk）、利西昌斯克（Lysychansk）、巴克马特（Bakhmut）等地是俄军新的目标

在乌克兰南部，乌克兰军方继续在米科拉耶夫（Mykolaiv）和赫尔松（Kherson）地区之间的边界地带展开攻势。乌克兰南部军区最高指挥部宣布称，南部局势非常紧张，俄罗斯正在结集预备队，试图加固赫尔松地区的前线。

第一艘货船离开马里乌波尔前往俄罗斯

乌克兰东部顿涅茨克地区的亲俄分离主义领导人普希林（Denis Pushilin）此间表示，自5月初俄罗斯军队完全占领马里乌波尔（Mariupol）以来，首次有船只离开这里的港口。普希林说，这艘装载了2500吨金属的物船正在前往俄罗斯的途中。乌克兰方面指责这是掠夺。俄罗斯上周已经正式重新开放马里乌波尔港。

欧盟就部分石油禁运和新的财政援助达成协议

在布鲁塞尔举行的特别峰会上，27个欧盟成员国就立即禁止进口75%的俄罗斯石油等制裁达成一致。欧洲理事会主席米歇尔5月30日晚间宣布了这一消息。他说，在今年年底前从俄罗斯进口的石油将削减90%，以减少俄资金来源，给俄罗斯施以"最大压力"结束俄乌冲突。米歇尔宣布的制裁方案还包括将俄最大银行俄罗斯储蓄银行排除在环球银行间金融通信协会系统（SWIFT)之外、禁止3家俄国家媒体的新闻信息产品以任何形式在欧盟落地和传播等。此外，欧盟准备向乌克兰提供90亿欧元以支持其重建。

国际货币基金组织，乌克兰每月需要约50亿美元的援助，以维持政府和重要国家机构的运作。按照泽连斯基的估算，补偿乌克兰经济损失所需的金额约为每月65亿欧元。此外，还需要数以千亿计的资金用于重建。

欧洲理事会主席米歇尔5月9日曾访问敖德萨

俄罗斯停止向荷兰输送天然气

俄罗斯国有天然气公司Gazprom宣布，不再向荷兰供应天然气，因为荷兰天然气进口商不想用卢布支付账单。这一断供估计不会对企业和家庭造成重大影响。此前，俄罗斯已经停止对波兰、保加利亚和芬兰的能源供应。

美国对向乌提供导弹系统持谨慎态度

美国总统拜登目前已排除了向乌克兰提供可抵达俄罗斯境内目标的多管火箭发射器的可能性。他在华盛顿表示："我们不会向乌克兰提供可以攻击俄罗斯的导弹系统。"乌克兰外交部长库勒巴（Dmytro Kuleba）上周四在达沃斯世界经济论坛上说，乌克兰迫切需要导弹发射器系统等，以便能够抵御俄罗斯军队。美国有线电视新闻网（CNN）曾报道，美国政府正考虑向乌克兰提供射程达300公里的多管火箭炮。

(德新社、路透社、法新社）

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