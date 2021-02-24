俄军损兵折将有多少？乌克兰称俄6名少将阵亡

（德国之声中文网）据德新社报道，乌克兰军方发布的消息称，战争爆发以来已有数十名俄军高阶军官阵亡，其中至少包括6名少将级军官。如果消息属实，意味着俄军参战将官中超过四分之一已在乌克兰丧生。

乌克兰方面通报的最近一名阵亡俄军将领是46岁的安德烈·默德维切夫（Andrei Mordvichev）少将，称他3月20日在赫尔松（Cherson）附近一场机场攻防战斗中被打死。乌克兰军队最终从俄军手中夺回了机场的控制权。

此前，乌克兰军方还通报了另外5名俄军军官的死讯，他们均为少将级军衔，年龄多在45到48岁之间。

维塔利·格拉西莫夫（Witali Gerassimow）少将在乌东部城市哈科夫附近阵亡，他曾参加第二次车臣战争以及在叙利亚和克里米亚半岛军事行动；指挥第150步兵师的奥列格·米特耶夫（Oleg Mityaev）少将在南部港口马里乌波尔（Mariupol）附近的交战中丧生，他也曾在叙利亚指挥战斗；马戈梅德·图恰耶夫（Magomed Tushajew）少将在战争初期就在攻打基辅附近的一座机场的战役中被打死，他曾是车臣政府领导人卡迪罗夫的军事顾问；安德烈·科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikow）少将3月11日阵亡。

莫斯科仅证实一人死讯

曾参加克里米亚战事的俄军第7空降师司令、第41军团副司令安德烈·苏霍维茨基（Andrei Sukhovetsky）少将3月3日在一次特殊行动中被一名乌克兰狙击手打死。他是迄今在乌克兰阵亡的级别最高的俄军指挥官，也是唯一一名死讯得到俄罗斯官方证实的将军。普京在3月4日一次对国民的电视讲话中证实了苏霍维茨基阵亡的消息。

根据乌克兰军方3月20日发布的消息，近日阵亡的俄军中级军官还包括来自莫斯科东北科斯特罗马（Kostroma）的伞兵团的指挥官，以及俄南部斯塔伏罗波尔（Stawropol）的哥萨克兵团的指挥官。

乌克兰政府顾问、首席停火谈判代表波多尔雅克（Mykhailo Podolyak）发推称，俄军高阶指挥官折损的比例相当高，已有6名将官和数十名上校级别的军官在乌克兰阵亡。“这说明俄军完全缺乏战斗准备，他们的武器仅仅是数字和巡航导弹。”

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俄媒透露伤亡人数 删除后称"被黑"

根据乌克兰军方21日发布的最新数据，自战争开始以来，俄军的阵亡人数已达到15000人。这一数字 目前无法得到独立方的证实。而俄方上一次公布伤亡数字还是在3月2日，确认阵亡士兵数为498人。

据路透社报道，周一（3月21日），俄罗斯亲克林姆林宫的《共青团真理报》在线发表的一篇报道援引俄国防部的数字，指截止当时俄军阵亡人数为9861人，受伤人数16153人。但几小时后有关段落就从文章中被删除。

该报后来在其网页发表声明解释称，网站的管理员界面“被黑客入侵，并在一份关于乌克兰特别行动情况的出版物中制作了虚假内容。不准确的信息立即被删除”。

《共青团真理报》的莫斯科通讯员周二在俄罗斯总统府的每日例行在线记者会上再次做出了同样的解释。而克里姆林宫发言人此前已表示，对此事件不予置评。

《纽约时报》3月16日的一篇报道中提及，据美国情报部门“保守的一方”估计，自开战以来超过7000名俄军人员的死亡，比20年里在伊拉克和阿富汗死亡的美国军人加起来还要多。

（综合报道）

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