 俄军导弹袭击乌波边境 空袭逼近利沃夫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄军导弹袭击乌波边境 空袭逼近利沃夫

周六以来，接近波兰边界的乌克兰西部城市利沃夫周边目标受到多次空袭，包括一处军事基地，造成较大人员伤亡。乌克兰还指控俄军劫持了两个城市的市长。

Ukraine | Menschen in einem Bunker in Lviv

利沃夫的一处地下掩体

（德国之声中文网）周日（3月13日），乌克兰西部城市利沃夫（Lviv）附近的一处军事设施受到俄军导弹袭击。

当地军事管理部门称，位于利沃夫西北约40公里的城镇亚沃里夫（Yavoriv）的"国际维和与安全中心"受到8枚导弹袭击。造成35人死亡，134人受伤。该市距离波兰边境很近。

美国以及其它北约国家曾与乌克兰在这一军事基地举行过名为"快速三叉戟"(Rapid Trident)的演习，以展示北约国家践行支持乌克兰的承诺。因此俄罗斯这一攻击被解读为向北约发出的一个信号。

拥有70万人口的利沃夫距离波兰边境约81公里。自俄乌战事爆发以来，这里一直是许多难民前往波兰等邻国的中转站，也是在国内避难的乌克兰人的落脚点。至此，该地区还没有受到爆炸空袭的影响。但周六，西部城市伊万诺－弗兰科夫斯克和卢茨克两市的机场遭到袭击，两地位于利沃夫的南北两侧。

Ukraine | Historische Altstadt von Lviv mit Schloss - Weltkulturerbe

世界文化遗产——利沃夫老城

利沃夫也是乌克兰文化名城，利沃夫旧城被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界文化遗产。

一美国记者中弹身亡

基辅警方官员称，一名美国摄影记者在基辅近郊的伊尔平（Irpin）中弹身亡。警方发布了死者遗体、记者证和美国护照的照片。记者证显示其为《纽约时报》记者。不过纽约时报随后表示，记者证是多年以前的，这位记者已不再为该报工作。

该名摄影记者曾获得皮博迪奖（Peabody Award）和杜邦奖（DuPont Award）等新闻奖项，多年在冲突地区从事人道主义题材新闻的报道。

乌克兰指控俄军劫持市长

据乌克兰政府称，本周末，该国两个被占领城市的市长被俄军劫持。周日，包括外长库列巴在内的乌克兰官员称，人口约2万的小城德尼波德鲁纳（Dniprodrudne）的市长马特维耶夫（Yevheniy Matvieyev）遭俄军劫持。此前在周五，东南部城市梅利托波尔（Melitopol）的市长菲德洛夫（Ivan Federov）已被劫持。

周日有媒体报道，俄军在梅利托波尔安插了一名新市长。当地电视台播出消息介绍了新市长达尼尔琴科（Galina Danilchenko ）。乌克兰外长库列巴表示，劫持民选市长的行为严重违法国际法，根据日内瓦公约属于"战争罪行"。

 

(综合报道)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

KHARKIV, UKRAINE - MARCH 11: A view of a building that housed a school, which was destroyed as a result of clashes between Ukrainian and Russian soldiers, in Kharkiv, Ukraine on March 11, 2022. Stringer / Anadolu Agency

俄军继续围攻基辅 平民撤离行动受阻 12.03.2022

战火继续延烧，俄罗斯军队显然在试图通过对基辅附近地区加强攻势来进一步围攻这座首都城市。乌克兰方面称，虽然周六计划开通多条人道走廊，但是在包括基辅和马里乌波尔在内的多个地区，不间断的轰炸使得平民撤离行动难以执行。

A man walks past an apartment building hit by shelling in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 2, 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

俄罗斯宣布暂时停火 设立“人道主义走廊” 05.03.2022

俄罗斯表示，俄军将在乌克兰两个城市暂时停火让平民疏散。与此同时，乌克兰军方称俄罗斯正试图包围基辅。乌克兰总统泽连斯基周六抨击北约不在乌克兰设禁飞区的决定。

20.01.2022****In this photo released by the Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova gestures while speaking during the briefing about foreign policy in Moscow, Russia, Thursday, Jan. 20, 2022. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

俄指控美国在乌克兰进行“军事生物计划” 要求美方给说法 09.03.2022

俄罗斯声称在乌克兰境内发现美国在进行军事生物计划，要求美国向全球做出解释。美国驳斥俄罗斯的说法“荒谬“。一个华府智库指出，俄罗斯通过向乌克兰”泼脏水“来合理化其侵略行动。

广告

媒体看中国

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

墙外文摘：支持俄罗斯入侵已成为中国外交难题

有评论认为，俄罗斯入侵乌克兰之初，中国改变俄乌两边兼顾之立场，转而偏向俄罗斯的方向发展。不过，随著乌克兰战况紧绷与国际对俄制裁接踵而至，中国对俄罗斯的支持已成为其外交难题，也影响中国对外关系。  