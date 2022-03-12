俄军导弹袭击乌波边境 空袭逼近利沃夫

（德国之声中文网）周日（3月13日），乌克兰西部城市利沃夫（Lviv）附近的一处军事设施受到俄军导弹袭击。

当地军事管理部门称，位于利沃夫西北约40公里的城镇亚沃里夫（Yavoriv）的"国际维和与安全中心"受到8枚导弹袭击。造成35人死亡，134人受伤。该市距离波兰边境很近。

美国以及其它北约国家曾与乌克兰在这一军事基地举行过名为"快速三叉戟"(Rapid Trident)的演习，以展示北约国家践行支持乌克兰的承诺。因此俄罗斯这一攻击被解读为向北约发出的一个信号。

拥有70万人口的利沃夫距离波兰边境约81公里。自俄乌战事爆发以来，这里一直是许多难民前往波兰等邻国的中转站，也是在国内避难的乌克兰人的落脚点。至此，该地区还没有受到爆炸空袭的影响。但周六，西部城市伊万诺－弗兰科夫斯克和卢茨克两市的机场遭到袭击，两地位于利沃夫的南北两侧。

利沃夫也是乌克兰文化名城，利沃夫旧城被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界文化遗产。

一美国记者中弹身亡

基辅警方官员称，一名美国摄影记者在基辅近郊的伊尔平（Irpin）中弹身亡。警方发布了死者遗体、记者证和美国护照的照片。记者证显示其为《纽约时报》记者。不过纽约时报随后表示，记者证是多年以前的，这位记者已不再为该报工作。

该名摄影记者曾获得皮博迪奖（Peabody Award）和杜邦奖（DuPont Award）等新闻奖项，多年在冲突地区从事人道主义题材新闻的报道。

乌克兰指控俄军劫持市长

据乌克兰政府称，本周末，该国两个被占领城市的市长被俄军劫持。周日，包括外长库列巴在内的乌克兰官员称，人口约2万的小城德尼波德鲁纳（Dniprodrudne）的市长马特维耶夫（Yevheniy Matvieyev）遭俄军劫持。此前在周五，东南部城市梅利托波尔（Melitopol）的市长菲德洛夫（Ivan Federov）已被劫持。

周日有媒体报道，俄军在梅利托波尔安插了一名新市长。当地电视台播出消息介绍了新市长达尼尔琴科（Galina Danilchenko ）。乌克兰外长库列巴表示，劫持民选市长的行为严重违法国际法，根据日内瓦公约属于"战争罪行"。

(综合报道)

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