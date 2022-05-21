俄军对顿巴斯发起猛攻 波兰总统再访基辅

（德国之声中文网）为了表达对乌克兰的声援，波兰总统杜达再度到访基辅。预计，杜达将于周日在乌克兰议会 – 拉达发表演说。这是俄乌战争爆发以来，首次有外国元首在乌克兰议会发表演说。



波兰总统杜达主张乌克兰应尽快成为欧盟成员国。俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争后，杜达曾于今年四月到访过基辅，并同乌克兰总统泽连斯基举行了会晤。结束乌克兰之行后，杜达曾指控俄罗斯正在对乌克兰发起“全面战争”，他当时表示，遭俄军摧毁的小镇博罗江卡（Borodjanka）的惨烈画面令他终生难忘。

周末开始，俄军明显加强了对乌克兰东部顿巴斯地区的军事攻势。乌克兰军方发布的消息称，俄军出动了战机、火箭炮、坦克以及榴弹炮等重型武器，对乌军阵地发起了全线进攻。顿涅茨克和卢甘斯克地区的40个村庄遭到袭击。在乌克兰南部的扎波罗什（Saporischschja），当地政府表示，俄军无人机增加对该市的侦察频率，该市周边目前不断有俄军车队出现。



乌克兰军队自称，他们成功击退了俄军的九次进攻，并击毁了五辆俄军装甲车、四个火炮设施以及一架无人机。上述信息目前均无法得到独立消息来源的证实。



乌克兰总统泽连斯基称，顿巴斯局势目前十分险恶。泽连斯基接受乌克兰电视台ICTV采访时表示，最终只有通过外交途径才能结束这场战争。泽连斯基建议，起草一份保障乌克兰安全的文件，并“由乌克兰的朋友和伙伴来签字，其中不能包括俄罗斯”，乌克兰也将同时同俄罗斯方面展开双边谈判。



泽连斯基在其夜间发布的视频讲话中，呼吁西方各国加强对俄罗斯的制裁措施。他表示，他也就此同意大利总理德拉吉举行了会谈。泽连斯基说，很多西方国家已经对俄罗斯实施了前所未有的强硬制裁。泽连斯基表示，战争爆发以来，俄罗斯军队已经摧毁了乌克兰境内总共1873个教育设施，“为了彻底摧毁乌克兰，俄罗斯已经动用了一些可以动用的资源。”

（德新社，德广联，时代在线）

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