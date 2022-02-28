俄军在乌克兰使用了真空炸弹？

乌克兰指控俄罗斯在乌克兰境内使用了真空炸弹。这一指控是否有真凭实据？什么是真空炸弹，这种炸弹又会造成怎样的后果？
（德国之声中文网）俄罗斯军队在对乌克兰发起的军事行动中，是否使用了真空弹？周一，乌克兰驻美国大使马卡洛娃（ Oksana Markarova）会晤美国参众议员时表示："他们今天使用了真空弹，这是违反日内瓦公约的行为。"
真空炸弹，也称云爆弹，能在爆炸瞬间释放巨量的热能。传统炸弹通常使用燃料和氧化剂的混合物引发爆炸，而真空炸弹则几乎只装载燃料，并吸取周围环境中的氧气作为氧化剂引发爆炸。真空弹先是将燃料混合物分散在空气中形成云雾，然后引发爆炸。爆炸产生的震荡波会在周边环境产生真空效果，更准确地说是短时间内的负压状态。因为真空弹没有自带的氧化剂，所以它爆炸时会吸收周围环境的氧气。
真空弹能够造成巨大的破坏。人权观察援引美国中央情报局的文件指出："在起爆点附近的人会被消灭，而距离较远的人则会蒙受一系列内伤或不可见的伤害，比如鼓膜破裂、严重脑震荡、肺部破裂、其他内脏损伤或失明。"
美国有线电视新闻网CNN报道称，俄乌边界俄罗斯一侧曾发现这类武器系统。CNN记者 Frederik Pleitgen在推特上发布了相关的视频。他写道："俄军正在向贝尔格罗德以南方向集结用于发射真空弹的TOS1重型火箭炮。"贝尔格罗德是靠近乌克兰边界的一座俄罗斯城市。
慕尼黑国防大学专家索尔（ Frank Sauer）也向德国之声证实："据我们所知，俄罗斯方面已经向当地调动了相应的武器系统。"
有报道称，苏梅地区小城奥查图尔卡曾发生真空弹爆炸。社交媒体发布的视频和图片显示了爆炸造成的破坏。白宫发言人Jen Psaki表示，她看到了相关的报道，但目前尚无法确定俄罗斯是否确实使用了真空弹。相关的国际机构需要对此进行进一步的评估。
美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）也指责俄罗斯方面投入了真空炸弹，她在联合国大会发言指出："我们看到的相关视频显示，俄罗斯军队在乌克兰投入了战争中被禁止使用的非常规性杀伤武器，其中包括集束炸弹和真空炸弹。上述武器是日内瓦公约所禁止的。"
慕尼黑国防大学的索尔表示："分析这些来自乌克兰的图像资料，我认为他们有可能使用了真空弹。不过仅仅凭借这些视频并不能做出有把握的判断。"军事专家格雷瑟尔（ Gustav Gressel）应德国之声之邀，对相关图片进行研判后也表示："我认为，除了原子弹，没有任何武器有如此大的威力。但我也不能排除爆炸物被击中从而引发大爆炸的可能性，不过，在这种情况下，应该能听到连串的爆炸声。此前《法兰克福汇报》报道称，西方情报机构对于俄军是否使用了真空弹的问题也存在不同意见。
但有关真空弹的报道一旦得到证实，那么这将是战争罪行，乌克兰有权就此提起诉讼。索尔表示："拥有真空弹并不属于禁止之列，但在居民区使用真空弹则是战争罪行，因为它会造成大面积的伤亡。"
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