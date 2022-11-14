 俄军发起大规模导弹袭击 基辅等多地一度停水停电 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄军发起大规模导弹袭击 基辅等多地一度停水停电

俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。

近日来，俄军多次对乌克兰首都基辅发动导弹袭击。

近日来，俄军多次对乌克兰首都基辅发动导弹袭击。

（德国之声中文网）俄罗斯军队再度对乌克兰境内目标发起大规模导弹攻击，乌克兰多地民众周一（10月31日）面临停电、停水问题。乌克兰有关当局称，乌全境多处响起防空警报，乌克兰的空防设施正在全力以赴，应对敌军攻势。基辅、哈尔科夫以及扎波罗热等城市以及乌克兰西部均发生强烈爆炸。当局呼吁民众尽快躲进防空洞或其他设施中避险。

乌克兰总统府副主任蒂莫申科（ Kyrylo Timoschenko)表示，乌克兰境内多处供电设施遭受猛烈攻击。"一些导弹被乌军成功拦截，但仍有一部分导弹击中目标"。乌克兰军方称，俄军至少向乌境内发射了50枚导弹。

周一，基辅市民在地铁站内等待空袭警报的结束。

周一，基辅市民在地铁站内等待空袭警报的结束。

基辅市长克里奇科（Vitali Klitschko ）周一表示，基辅市内部分电力及水供应中断，大约35万套住宅断电，80%的基辅居民断水。不过在周二（11月1日），克利奇科称基辅恢复了供电和供水。

乌克兰声称击退了俄军攻势

乌克兰总统泽连斯基在其每晚的例行视频讲话中称，乌克兰军队击退了俄军在顿涅茨克发起的大规模攻势。此外，乌军还俘虏了大批俄军士兵，为今后交换战俘奠定了良好的基础。

泽连斯基同乌克兰军方及安全力量重要代表就战况进展举行了会谈。泽连斯基在视频讲话中称，他也同军方代表讨论了敌军的可能计划。但他拒绝透露更多细节。不过，此前军方高层举行会议后，乌军通常会发起大规模反攻行动。

谁来保卫欧洲的天空?

12艘运粮船起锚驶往伊斯坦布尔

尽管俄罗斯方面已经停止执行乌克兰粮食出口协议，但仍有运粮船只通过黑海水上走廊。伊斯坦布尔协调中心发布声明称，联合国、土耳其以及乌克兰的代表已经就此达成共识，并通报了俄罗斯方面。

乌克兰基础设施部在基辅宣布，本周一，将有12艘运粮船只从乌克兰港口启航。港口城市奥德赛军事管理机构宣称，装载35万4500吨农产品的船只已经离开了奥德赛港口，运载量打破了迄今为止的记录。

捷克举行声援乌克兰大游行

数万名捷克民众在布拉格市中心广场举行集会，呼吁对乌克兰的反侵略战争提供更多的支持。这场主旨为"战胜恐惧"的集会上，组织者表示，捷克完全有能力克服当前的危机，没有理由为此感到恐惧。集会者高举捷克、乌克兰以及欧盟旗帜。乌克兰总统泽连斯基也通过视频向集会民众发表了演说。

捷克首都数万人举行集会，声援乌克兰的反侵略战争。

捷克首都数万人举行集会，声援乌克兰的反侵略战争。

同波兰和斯洛伐克一样，捷克也是乌克兰最坚定的支持者，在军事和政治层面上对乌克兰提供支持。不过，此前当地也有数万人集会，抗议能源价格上涨，并反对捷克对乌克兰提供支持。

（法新社，德新社，美联社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零

相关内容

14.11.2022, Cherson**** Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks to people after Russia's retreat from Kherson, in central Kherson, Ukraine November 14, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

泽连斯基突访赫尔松: “结束战争的开始” 14.11.2022

乌克兰总统泽连斯基周一访问此前曾被俄军占领的赫尔松。他表示乌克兰“正在向前迈进”，俄罗斯从赫尔松撤军是“结束战争的开始”。

People hold a slogan which reads 11/11/2022 - Kherson - Ukraine as they gather in Maidan Square to celebrate the liberation of Kherson, in Kyiv on November 11, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukraine's President Volodymyr Zelensky said on November 11 that Kherson was ours after Russia announced the completion of its withdrawal from the regional capital, the only one Moscow captured in nearly nine months of fighting. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

泽连斯基：赫尔松是“我们的” 12.11.2022

俄军撤离其占领的乌克兰南部重要城市赫尔松，标志着莫斯科的重大败退。乌总统泽连斯基表示“赫尔松人民一直在等待……在那些仍在等待我们夺回的城市里，也将发生同样的事情。”与此同时，乌外长在东盟峰会呼吁东盟成员国采取一切措施，阻止俄罗斯与世界玩“饥饿游戏”。

Podil, Historical part of Kyiv during a blackout after a Russian missile attack on Ukrainian power infrastructure in Kyiv, Ukraine, November 11, 2022 (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto)

APEC大多数国家谴责俄罗斯入侵乌克兰 18.11.2022

俄罗斯的炮火袭击造成乌克兰数百万家庭断电，APEC领袖峰会上大部分成员国谴责俄罗斯的侵略行径。与会的法国总统马克龙说，"这场战争也是你们面临的问题"。

广告

媒体看中国

德国车商非常依赖中国市场

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。  