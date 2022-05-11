俄军占领的赫尔松州称申请加入俄罗斯

（德国之声中文网）乌克兰赫尔松地区军民署副主席基里尔·斯特列穆索夫（Kirill Stremussow）说，该州将提出申请，成为“俄罗斯联邦宝贵的一部分”。

俄新社报道称，斯特列穆索夫说：“赫尔松州不会建立任何共和国，不会举行全民公投。州领导层将向俄联邦总统发出呼吁，请求将该州纳入俄罗斯联邦版图。”他还表示，赫尔松州计划在今年年底前转而使用俄联邦法律。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，赫尔松地区的居民必须自己决定该地区是否成为俄罗斯的一部分，但该问题必须得到明确核实，这样重大的决定必须有绝对明确的法律依据且绝对合法，就像克里米亚的情况一样。

赫尔松位于乌克兰南部，今年2月被俄军占领。

俄罗斯总统普京声称，生活在乌克兰的讲俄语人民遭到打压，所以俄罗斯对乌克兰采取了军事行动。普京同时也表示，俄罗斯无意占领乌克兰。

赫尔松州的地理位置很重要，2014年被俄罗斯并吞的克里米亚半岛的饮用水供应全部依赖赫尔松。

法新社报道指出，占领赫尔松是2月14日俄罗斯入侵乌克兰以来，俄军取得的唯一一项重要的军事成果。占领该地区让在克里米亚和顿涅茨克和俄罗斯之间修建桥梁的计划有望实现。

观看视频 02:18 乌克兰士兵是如何阻挡俄军攻势的？

（法新社、俄新社）

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