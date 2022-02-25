 俄军包围乌克兰港口 德国向乌提供更多武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2022

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时政风云

俄军包围乌克兰港口 德国向乌提供更多武器

俄罗斯在乌克兰的战争行动至今已持续一周。俄军继续向乌克兰几个重点城市推进，港口城市马里乌波尔已被包围。但向基辅进军的庞大军车队显然遇阻。德国再次宣布向乌克兰提供更多武器。

Ukraine Krise Ein Militärpanzer wird auf einer Straße von Cherson gesehen

俄军坦克进入赫尔松市

DW.COM

在西方国家对俄罗斯采取各种制裁，以及俄罗斯近期受到网络黑客攻击的背景下，莫斯科方面可能准备启动本国互联网系统Runet。其实俄罗斯数年前就开始准备这一系统，并且进行过“断网”演习。

乌克兰指控俄罗斯在乌克兰境内使用了真空炸弹。这一指控是否有真凭实据？什么是真空炸弹，这种炸弹又会造成怎样的后果？

聯合國3月2月通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，但烏克蘭的哈爾科夫和馬里烏波爾等城市仍持續受到俄羅斯猛烈炮擊。聯合國指出，有超過100萬人逃離烏克蘭，另外國際刑事法院也已經開始調查俄羅斯的戰爭罪行。

（德国之声中文网）俄罗斯方面称，周四（3月3日）已经完全包围了乌克兰港口城市马里乌波尔（Mariupol）。乌克兰内政部官员也向路透社证实了这一消息。该市市长在一份官方声明中称："我们正在被摧毁!"。

此前，在经过几天的围困之后，俄军部队已在3月2日经占领了乌克兰南部28万人口的赫尔松市 (Cherson) ，这是俄罗斯夺取控制权的第一个乌克兰大城市。

马里乌波尔市议会指责俄军的炮火故意破坏该市的民用基础设施和交通线路，给供水、供电、供暖和民众疏散造成困难。该市议会呼吁设立一条人道救援走廊。马里乌波尔有近50万人口。乌克兰方面称该市受到包围和炮击已多日。

周四当地时间下午，俄乌双方在边境举行第二轮停火谈判。俄罗斯外长拉夫罗夫当天表示，俄方愿意同乌克兰谈判，但同时称"针对乌克兰军事设施"的武装行动将继续下去。拉夫罗夫对冲突造成平民伤亡表示了遗憾，但同时强调，俄军仅针对军事目标使用精准武器。

此前乌克兰方面指责俄罗斯军队在对军事行动中，使用了真空弹。这是一种极具破坏力的武器，是日内瓦公约所禁止使用的。

Ukraine Konflikt I improvisierter Luftschutzkeller in Mariupol

马里乌波尔的一处防空洞

德国再度提供武器

周四，德国政府宣布再向乌克兰提供一批武器。据德新社报道，联邦经济部已批准向乌克兰提供2700枚型号为Strela的防空火箭弹。这批火箭弹是苏制武器，来自前东德人民军的库存。

德国对乌克兰危机一贯的立场在上周末发生了180度的转向。上周六，德国已宣布向乌克兰提供1000枚坦克炮弹和500枚型号为Stinger的地对空火箭弹，均来自联邦国防军的武器库存。据悉上述武器已于周三交付予乌克兰方面。此外北约成员国荷兰和爱沙尼亚也批准了向乌克兰提供出自前东德装备的武器。

乌克兰的战事对全球经济的影响也逐步显现。德国汽车制造商大众宣布其在俄罗斯的工厂停产。大众在俄罗斯的卡卢加（Kaluga）和诺夫戈罗德（Nowgorod）两个城市建有生产线。该公司宣布两家工厂停产，并停止对俄出口所有大众旗下品牌的汽车。

 

（德新社、明镜在线）

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