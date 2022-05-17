 俄兵認首宗戰爭罪行 美駐基輔使館重開 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2022

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俄兵認首宗戰爭罪行 美駐基輔使館重開

俄烏戰爭以來首宗戰爭罪週三（ 5月18日）開庭，俄兵當庭認罪射殺了一名平民，恐面臨終身監禁。與此同時，美國駐基輔大使館在關閉近3個月後重開。然而戰爭仍看不見終點，烏克蘭總統澤連斯基警告恐面臨一場漫長戰事。

Ukraine Kiew | Prozess wegen Kriegsverbrechens gegen russischen Soldaten

烏克蘭18日開庭。一名俄兵被指控用突擊步槍朝平民頭部開槍，平民當場死亡。

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戰爭罪是在武裝衝突中違反國際人道主義法律的行為。在烏克蘭戰爭中，平民一再成為攻擊目標，最近一次是在布查鎮的街道上。然而，戰爭罪的認定存在法律上的灰區。

乌克兰总检察长宣布，将对一名入侵乌克兰的俄罗斯士兵进行审判。这名21岁的被告被指控射杀一名62岁的平民，以掩盖其行踪。目前，乌克兰检方在调查10700多起战争罪行，并确定了600多名嫌疑人。

乌克兰布查（ Butscha ）平民遭“屠杀”画面震惊世界。俄罗斯政府和亲俄人士声称：一切都是造假，某些“尸体”实为活人。德国之声事实核查证明，撒谎的是莫斯科。

（德國之聲中文網）現年21歲的俄羅斯士兵希希馬林（Vadim Shishimarin）遭指控犯下戰爭罪，殺害烏克蘭無辜平民。烏克蘭基輔地方法院週三（5月18）開庭審理，希希馬林當庭認罪。這是俄烏戰爭以來的首宗戰爭罪審理，具有極大的象徵與實質意義。

希希馬林被指控於2月28日、俄羅斯入侵烏克蘭的數天之後，在烏克蘭東北部的丘帕希夫卡村（Chupakhivka）謀殺了一名62歲平民。

根據路透社報導，希希馬林被銬上手銬，由警衛帶入法庭，法官詢問他是否接受對他的指控，希希馬林當庭認罪，恐面臨終身監禁。

烏克蘭檢方表示，希希馬林與另外4名俄羅斯軍人，在其縱隊成為烏軍目標後，朝一輛私人汽車開槍，竊車逃跑後駛入丘帕希夫卡村。他們在那裡看到了一名手無寸鐵的居民，正騎著自行車打電話。希希馬林被另一名軍人下令殺死該平民，以免他通報有俄兵入村。希希馬林用突擊步槍朝該平民頭部開了數槍，平民當場死亡。

針對這起審判，克里姆林宮發言人向路透社表示：「一如往例，（對該審判）沒有訊息可提供，（俄羅斯）提供援助的能力也因為我們外交使團的缺席而受到限制。」

在被問到俄軍廣泛遭受的戰爭罪指控時，發言人佩斯科夫（​​Dmitry Peskov）回應：「我們不可能也不能接受這樣的說法。烏克蘭正在議論的許多案例都是明顯的假貨，最令人震驚的案件是演出來的，正如我們專家提供的令人信服的證明。」

烏克蘭指責俄羅斯在入侵期間對平民實施暴行和殘暴行為，並表示已確定有超過1萬起可能的戰爭罪行；俄羅斯否認以平民為目標或涉及戰爭罪行，並指責基輔「設局演戲」，抹黑俄軍。

美國駐基輔大使館重開

另外，美國聯邦參議院外交委員會18日全票通過，將由美國總統拜登（Joe Biden）提名的布林克（Bridget Brink）外交官，出任美國駐烏克蘭大使。該職位已從缺3年，此舉被視為美國支持烏克蘭的又一舉措。同日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國駐烏克蘭首都基輔大使館已重新開始運作。

Ukraine Kiew | Wiedereröffnung der US-Botschaft

美駐基輔大使館18日已重新開始運作。

俄羅斯入侵烏克蘭後，該大使館於2月被迫關閉，外交人員「暫時搬遷」至烏克蘭西部的利沃夫。關閉了近3個月之後，美方宣布重開。布林肯通過聲明表示：「烏克蘭人民在我們的安全協助下，面對俄羅斯不合理的侵略，捍衛了他們的家園，美國星條旗將再次飛揚在這座大使館上空。」 

過去一個月，許多西方國家，包括德國、法國和英國都重新開放了他們在基輔的大使館。此前俄軍撤離基輔外圍，並將火力集中於烏東發動攻勢。

美國國務院發言人朗根坎普（Daniel Langenkamp）告訴路透社，美國駐烏克蘭領事館不會立即恢復運作，起初僅會有少數外交官員返回。

與此同時，俄羅斯外交部表示正驅逐多個歐洲國家數十名外交官，作為對這些國家驅逐俄羅斯外交人員的報復回應。被驅逐者包括34名法國人、27名西班牙人和24名義大利外交官。

澤連斯基：戰爭將是漫長的

俄烏戰爭不止，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日晚間透過影片發表談話稱，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯已向烏克蘭發射2000多枚導彈。他表示，大多數導彈擊中了民用基礎設施，沒有為俄軍帶來任何戰略優勢。

Ukriane I zerstörtes Stahlwerke in Maruipol

5月18日，一名俄兵巡守馬里烏波爾一間滿目瘡痍的鋼鐵廠。

澤連斯基也向烏克蘭民眾信心喊話表示：「赫爾松、梅利托波爾、別爾江斯克、埃雷霍達爾、馬里烏波爾以及我們所有被占領、被臨時占領的城市和城鎮都應該知道，烏克蘭將回歸。」但他也表示，要為長期戰爭做好準備。

他說，戰場條件將決定烏克蘭的領土需要多長時間，才能回到該國控制之下。「我們正在努力盡快做到這一點。我們致力於驅逐占領者，保證烏克蘭的真正安全。」

烏克蘭已將戒嚴令和大規模動員延長了90天，直到8月23日。

為援助烏克蘭，德國已向捷克武裝部隊捐贈15輛坦克。德國此舉旨在幫助各國將其庫存的蘇聯武器裝備移交給烏克蘭。捷克已向烏克蘭提供了價值至少1.3億美元的重型武器，並且正在與德國就額外購買50輛新式坦克進行談判。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提議，要在今年向烏克蘭提供高達90億歐元的額外援助。她說，這有助於該國應對戰爭帶來的破壞。歐盟還打算在2030年前調動高達3000億歐元的投資，以終結對俄羅斯能源的長期依賴。

观看视频 02:10

乌克兰战争：从乱坟岗中辨认尸体

（綜合報導）

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