俄公布禁止入境美国人名单 俄棋王被列「外国代理人」

（德国之声中文网）俄罗斯外交部周六（5月21日）表示，迄今已长期禁止963名美国人入境该国 ── 其中包括之前宣布过的美国总统拜登、国务卿布林肯、国防部长奥斯汀和中央情报局长伯恩斯等人，这是俄罗斯首次公布整份名单。此外，在禁止入境俄罗斯的加拿大人名单上也新增了26位成员，包括加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）和总理特鲁多的妻子苏菲。

美国在今年2月底俄罗斯刚开始入侵乌克兰时，就宣布禁止俄罗斯总统普京和外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）入境；加拿大则在5月17日宣布，禁止普京和其他1000多名俄罗斯政府高官和军队高级将领入境加拿大。

「外交是结束战争的唯一途径」

泽伦斯基周六称，外交是结束俄罗斯入侵乌克兰的唯一途径。他在电视上向媒体表示，这场战争「充满血腥和战斗，但只有通过外交手段才能最终结束」。他补充，「有些事情我们只能在谈判桌上实现。」

目前基辅和莫斯科之间的谈判处于停滞状态，两国互相指责对方的不妥协。阻碍谈判的一个主要问题点是：俄罗斯是否应该最终保留它在战争中夺取的领土，或者撤回到国际公认的边界。

周五（5月20日），俄军完全控制了乌克兰南部城市马里乌波尔的亚速钢铁厂。俄罗斯国防部称，最后一批531名乌克兰士兵已经投降了。乌克兰总统泽伦斯基在接受媒体采访时说，确保马里乌波尔保卫者从亚速钢铁厂撤出的行动是在西方合作伙伴的参与下进行的。

亚速钢铁厂遭到战火重创

「俄罗斯必须付出代价」

泽伦斯基在周五晚间的视频讲话中说，乌克兰及其盟友已经正式提出一项协议，以获得被俄罗斯军队和炮火破坏的经济赔偿。他指出，这可以通过一项多边协议来解决，使「每一个因俄罗斯的行动而遭受损失的人」得到赔偿。

泽伦斯基提到，俄罗斯用尽手段摧毁乌克兰的基础设施，而这份解决赔偿问题的协议将向无端进行军事侵略的国家表明：他们将被要求付出代价。他说：「俄罗斯将感受到它向我们发射的每一枚导弹、每一枚炸弹和每一发炮弹的真实重量。」

意大利提和平计划

意大利外交部长迪马约（Luigi Di Maio）周五表示，意大利已经向联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）提交了一份乌克兰和平计划。据迪马约称，该计划要求部分区域停火，以便沿着人道主义走廊疏散平民，并为全面停火创造条件，实现「持久的和平」。

根据该提案，乌克兰可以加入欧盟，但不能加入北约。被俄罗斯吞并的克里米亚半岛和部分由亲俄分离主义分子控制的顿巴斯将拥有「完全自治」，但主权仍将属于乌克兰。欧盟最高外交官欧盟高级外务代表博雷利（Josep Borrell）说，他知道这项计划，并补充说欧盟「正在投入所有的努力，试图结束这场冲突」。

俄石油大亨和西洋棋大师被列为「外国代理人」

俄罗斯司法部周五公布了最新版本的「外国代理人」名单，其中包含了曾多次公开批评俄罗斯入侵的前石油大亨霍多尔科夫斯基（Michail Chodorkowski）。俄罗斯当局过去多次对霍多尔科夫斯基采取行动，58岁的他曾是俄罗斯国营企业 ── 尤科斯石油公司的负责人。在与普京决裂后，他于2003年至2013年间被监禁。 2013年12月，普京宣布特赦霍多尔科夫斯基，他随后离开俄罗斯，目前定居于瑞士。

另外一位也出现在最新版「外国代理人」名单中的是：59岁的前世界西洋棋冠军卡斯帕罗夫（Garri Kasparow）。他从职业棋手退休之后投身政治，成为普京的主要反对派之一。俄罗斯司法部称，卡斯帕罗夫和霍多尔科夫斯基的活动均得到了「来自乌克兰的」资助。在俄罗斯，「外国代理人」一词带有苏联时期留下的负面含义，暗示着替外国进行间谍活动。

APEC部分代表中途离场抗议

另据路透社报道，美国、加拿大、新西兰、日本和澳大利亚等5国代表在21日曼谷举行的亚太经济合作组织（APEC）会议上中途离席，以抗议俄罗斯入侵乌克兰的行为。报道称，当俄罗斯代表发言时，美国、日本等国家的代表纷纷退场抗议。

不过，尽管许多西方国家对俄罗斯非法入侵邻国的行为表示愤怒，并对莫斯科实施严厉制裁，但其中几个APEC成员国，特别是东南亚和拉丁美洲国家，都不愿参加抵制行动。

（综合报导）

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