俄全面侵乌后习近平首次与泽连斯基举行电话会谈

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，中国国家主席习近平是应约同乌克兰总统泽连斯基通的电话。习近平称"中乌关系走过31年发展历程，达到战略伙伴关系水平"，"赞赏泽连斯基总统多次表示重视发展中乌关系和对华合作，感谢乌方去年为中国公民撤离提供大力协助"，并表示，"相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础。"

习近平用"乌克兰危机"代指俄罗斯侵乌战争，称"在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈。"习近平提到，中方在他提出的"四个应该"、"四个共同"和"三点思考"基础上发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，并表示，"中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，我们既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事。中方所作所为光明正大。对话谈判是唯一可行的出路。核战争没有赢家。"他说，中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。

新华社报道说，"泽连斯基祝贺习近平主席再次当选，赞赏中国取得的非凡成就，相信在习近平主席领导下，中国将成功应对各种挑战，持续向前发展。"报道称，泽连斯基表示，"乌方恪守一个中国政策，希望同中方开展全面合作，开启乌中关系的新篇章，共同致力于维护世界和平与稳定"，"感谢中方为乌克兰提供的人道主义援助，欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用。"

乌克兰总统泽连斯基在推特上写道，他与中国领导人习近平进行了一次"很长并且很有意义"的电话交谈 "，"我相信这次通话，以及乌克兰驻华大使的任命，将有力地推动我们双边关系的发展。"

这次电话交谈是2022年2月24日俄罗斯发动全面侵乌战争以来，中国国家主席习近平首次与乌克兰总统泽连斯基通电话。他们的上一次通话是在2022年1月。双方当时庆祝了两国建交30周年。根据美国外交关系委员会的一份报告，到2019年，中国已成为乌克兰最大的贸易伙伴以及大麦和铁矿石的最大进口国，乌克兰还是中国最大的玉米供应国和第二大武器供应国。

通话的条件和时机成熟？

俄乌战争以来，泽连斯基一直寻求与习近平通话。今年3月底，泽连斯基在接受美联社专访时还喊话习近平，希望他能访问乌克兰。4月初，欧委会主席冯德莱恩在访问北京后曾表示，习近平告诉她，他愿意在"条件和时机成熟时"与泽连斯基对话。

就在最近几日，中国驻法大使卢沙野的一番言论刚在西方引起广泛挞伐。4月21日，卢沙野在访谈中表示，"克里米亚一开始就是俄罗斯的"，"如果依照国际法，前苏联国家并没有有效地位"。波罗的海三国立即表达抗议。中国外交部3天后与卢沙野的争议言论做了切割。

第一时间的反应

据法新社报道，对于习近平本周三与泽连斯基通电话，法国总统府一位不愿透露姓名的官员表示，法国鼓励所有有助于解决冲突的，符合基辅根本利益和国际法的对话。该官员强调，这是马克龙总统本月早些时候访问中国时发出的信息。

另据法新社报道，俄罗斯外交部本周三表示"注意到中国愿意为建立谈判进程做出努力"，并指责"乌克兰当局及其西方思想家已表明他们有能力破坏任何和平倡议。"

在新浪微博央视有关习近平与泽连斯基通话的报道下，网民留言大赞"大国担当"，"大国风范"。

在泽连斯基有关和习近平进行了"很长并且很有意义"的电话交谈的推文下，有人对中国是否能够扮演建设性角色表示怀疑，也有人写道："这是中国向世界证明他们确实相信能与自由的西方国家和平合作与共存，并且能够以符合新责任的方式行事的机会"。

(综合报道）

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