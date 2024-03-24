俄全国哀悼 遭袭音乐厅将被重建

（德国之声中文网）莫斯科近郊克罗库斯城音乐厅（Crocus City Hall）周五（3月22日）晚间发生恐袭事件后，俄罗斯总统普京宣布3月24日为俄罗斯全国哀悼日。此次袭击造成至少133人死亡，150多人受伤，是2004年别斯兰人质事件（300余人丧生）后，俄罗斯遭受的最严重恐怖袭击。

俄罗斯国家杜马大楼下半旗周日为恐袭遇难者致哀。据今日俄罗斯周日报道称，自发前往恐怖袭击事发地克罗库斯城音乐厅献花的民众络绎不绝，全国各地已经降下半旗致哀，所有娱乐活动也已取消，电视频道不会播出娱乐节目和广告。另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯驻北京大使馆区内教堂周日当天也为莫斯科州恐怖袭击遇难者举行了追悼会。

恐怖组织"伊斯兰国"周六宣布对该枪击案负责。一名美国情报官员当天告诉美联社，美国机构也已证实该组织对此次袭击负责。白宫随后又重申乌克兰完全没有参与恐袭。然而，一些俄罗斯政界人士在袭击发生后不久就将矛头指向了乌克兰，乌克兰对此予以强烈否认。普京周六发表公开讲话指出，所有四名直接参与袭击的人都已被拘留，并暗示他们在逃跑时试图越境进入乌克兰。但他没有为这一说法提供证据。普京在讲话中强调："我们知道什么是恐怖主义威胁。我们期待着与所有真诚分担我们的悲痛并准备联合起来打击共同敌人--国际恐怖主义及其一切表现形式的国家进行合作。"

俄媒：俄情报部门人士称确实收到美方信息

俄罗斯卫星通讯社周六晚些时候援引俄罗斯情报部门一消息人士报道称，确实收到美方提供的关于莫斯科可能发生恐怖袭击的信息，但却是笼统的，没有任何细节。白宫国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）表示，美国于3月收到关于有人在莫斯科策划恐怖袭击的情报，推测可能在演唱会等人员密集场所，并与俄方分享了这一情报。

莫斯科郊外的克罗库斯音乐厅，又被称作"番红花城市大厅"，可容纳6200人。周五，就在前苏联时代的摇滚乐队野餐乐队（Picnic）准备演唱其成名曲《什么都不怕》（Afraid of Nothing）时，四名武装分子突然闯入，向惊恐万分的观众扫射，被击中的人在枪林弹雨中惨叫着倒下。建筑物被点燃，屋顶坍塌，数百名消防员奋战数小时才控制住火势。周六，莫斯科排起了献血长队。俄罗斯莫斯科州州长沃罗比约夫（Andrei Jurjewitsch Worobjow）周六晚表示，针对音乐厅恐怖袭击现场的救援行动已经结束，搜索工作仍在进行中。

番红花城市大厅由俄罗斯亿万富翁阿加拉罗夫（Aras Agalarov）的克罗库斯集团(Crocus Group)集团于2009年建造。它是莫斯科西郊的一个由购物中心、餐馆和酒店组成的庞大建筑群的一部分。克罗库斯集团周日在其网站发表声明表示："我们永远不会忘记那些恐怖分子的牺牲者。被他们肮脏之手摧毁的东西将被重建。"

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