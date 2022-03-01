俄傳猛攻烏克蘭最大核電廠 澤連斯基籲普丁直接對話

(德國之聲中文網) 雖然烏俄代表才剛剛針對包括人道走廊等議題達成共識，但烏克蘭外交部長庫列巴 (Dmytro Kuleba)當地時間周四 (3月3日)在推特上說：「俄羅斯軍隊正從四面八方向歐洲最大的核電站扎波羅熱 (Zaporizhzhia)核電站開火。火災已經發生了。」

他補充說：「如果爆炸了，將比切爾諾貝利大10倍！。俄羅斯人必須立即停止火災，允許消防員，建立一個安全區！ 」

烏克蘭能源部告訴俄羅斯的RIA新聞社，由於俄羅斯軍隊繼續向他們開火，消防員無法處理工廠的大火。

工廠發言人塔茲 (Andriy Tuz)告訴烏克蘭電視台(Hromadske)，砲彈直接落在工廠，並點燃了該設施的6個反應堆中的1個。他說，該反應堆正在翻修，沒有運行，但裡面有核燃料。

烏克蘭國家核與輻射安全科學技術中心的胡曼紐克 (Dmytro Humenyuk)告訴媒體，發電單元有幾層燃料保護。

胡曼紐克解釋說，在某些條件下，動力裝置可以承受高達10噸的重量，但不是為了被炸彈或射彈擊中而設計。如果反應堆被嚴重損壞，核燃料暴露出來，所造成的災難將和切爾諾貝利一樣嚴重，如果不止一個反應堆被擊中，其結果將更加可怕。

俄烏達成初步共識

在白俄羅斯參加第二次談判的烏克蘭和俄羅斯談判代表週四 (3月3日) 表示，雙方已經就一些人道救援的問題的規定達成共識。雙方認知上達成的共識包含人道走廊，以允許疏散烏克蘭公民，並向發生激烈戰鬥的地區運送援助物資。

不過，烏克蘭談判代表說，第二階段的停火談判沒有取得基輔希望的結果，但雙方已同意再次會談。烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：「令我們非常遺憾的是，我們沒有得到所期待的結果。」

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週四呼吁俄羅斯總統普丁與他進行面對面的會談。

據白俄羅斯新聞社Belta報道，波多利雅科說第三輪會談將在下周初舉行。他還重申，停火將只在指定的人道救援的路線進行。

俄羅斯總統普丁同日也表示，他的軍隊已經同意了人道走廊的路線。儘管烏克蘭對第二輪談判結果表示失望，但路透社報導稱，俄羅斯談判代表梅丁斯基 (Vladimir Medinsky) 表示，俄羅斯支持為平民開闢人道走廊，以及可能在走廊周邊實施停火，並說談判取得「實質性進展」。

他說：「我們今天決定的主要問題是拯救處於軍事衝突區的人民及平民的問題。俄羅斯呼籲那些發現自己處於這種情況的平民，若軍事行動持續下去，就利用這些人道救援的路線離開。」

俄羅斯談判代表斯盧茨基 (Leonid Slutsky) 說，第二輪談判達成的協議將在「不久的將來」實施。

同日，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 呼吁俄羅斯總統普丁與他進行面對面的會談。他說：「和我坐下來談判，只是不要在距離30米之處。我不咬人。你在害怕什麼呢？」

澤連斯基也談到了西方不願意在烏克蘭上空設立禁飛區之事。他說：「如果你們沒有能力關閉領空，那就給我飛機！如果我們不在了，那麼，拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞將是下一個目標。相信我。」

普丁讚揚俄羅斯士兵

與此同時，俄羅斯總統普丁在一次講話中，讚揚了在烏克蘭打仗的俄羅斯士兵，聲稱俄羅斯在該國的軍事行動「正在按計劃進行」。他說，俄羅斯和烏克蘭是「一個民族」，並重申俄羅斯軍隊正在與烏克蘭的「新納粹分子」作戰。

他在沒有證據的情況下，多次稱烏克蘭士兵在劫持平民並將他們作為人肉盾牌。然而，通訊社報導，俄羅斯部隊持續朝住宅區進行攻擊，這也導致烏克蘭北部城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 的死亡人數繼續上升。

該市市政府表示，目前有22人死於這次襲擊，比先前通報的數字9人還高。而該地區的救援工作仍在進行中。切爾尼戈夫市的市長喬斯 (Vyacheslav Chaus) 稍早在通訊軟件Telegram上表示，該地區有兩所學校以及私人住宅遭到襲擊。

美國給予烏克蘭人「臨時保護身份」

此外，美國3日表示，美國政府正在向目前在該國的烏克蘭人提供「臨時保護身份」。該身份將適用於未來18個月，意味著在美國的烏克蘭人將不會被驅逐出境。

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在一份聲明中說：「俄羅斯對烏克蘭有預謀和無端的攻擊導致了戰爭持續、毫無意義的暴力，也迫使烏克蘭人在其他國家尋求庇護。在這個非常時期，我們將繼續向在美國的烏克蘭國民提供支持和保護。」

另一方面，美國也宣布了針對俄羅斯寡頭和俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 的新制裁。這波制裁中，總共有19名寡頭以及他們的家庭成員與同夥被列為制裁目標。

其中一個被制裁的人是出生於烏茲別克的烏斯馬諾夫 (Alisher Burhanovich Usmanov) ，他在蘇聯解體後通過採礦和金屬賺取大部分財富。前俄羅斯副總理舒瓦洛夫 (Igor Shuvalov) 也受到了制裁。

美國聲稱這些親普丁的寡頭以犧牲俄羅斯人民的利益為代價，使自己發財。美國白宮表示：「這些坐擁俄羅斯最大公司的人，負責提供普丁入侵烏克蘭所需要的資源。這些人及其家庭成員將被切斷與美國金融系統的聯系；他們在美國的資產將被凍結，他們將被阻止使用其財產。」

英國也於周四對烏斯馬諾夫和舒瓦洛夫實施了新的制裁。

德國總理肖爾茨敦促停火

同日，德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 在「Maybrit Illner」的電視節目中，呼吁俄羅斯在烏克蘭停火，並表示對莫斯科的制裁正在產生影響。他將俄羅斯入侵烏克蘭的行為描述為「針對烏克蘭人民發動的戰爭」。

同時，他表示，更換俄羅斯總統普丁不是國際社會能考慮的選項。他強調，各國必須防止北約和俄羅斯之間發生直接衝突。肖爾茨還敦促德國前總理施羅德 (Gerhard Schröder) 離開他在俄羅斯能源公司俄羅斯石油公司 (Rosneft) 和俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 的職位。施羅德是肖爾茨所屬的社會民主黨（SPD）的成員。

(路透社、法新社、美聯社)

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