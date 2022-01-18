俄乌边境局势紧绷 拜登：普京将采取行动

(德国之声中文网) 美国总统拜登周三 (1月19日) 预测，俄罗斯将对乌克兰采取行动。他说，俄罗斯将为全面入侵付出高昂的代价，但是也暗示「小规模入侵」的代价会较低。

拜登在新闻发布会上谈到普京时说：「我猜他会有所行动。如果俄罗斯入侵，我们将追究其责任，而这取决于它采取何种行动。如果是小规模的入侵，我们最终或许不得不为做什么和不做什么而争辩。但如果他们进一步入侵乌克兰，对俄罗斯来说将是一场灾难。」

拜登的评论也让外界对於西方国家会如何回应俄罗斯总统下令入侵乌克兰增加不确定性。此前，俄罗斯官员多次否认将入侵乌克兰。

路透社报导，俄罗斯已经在乌克兰边境附近集结了约10万名军队，而此举被西方国家认为是在为一场战争做准备，而这场战争是为了阻止乌克兰加入北约。

即便如此，拜登说，他与普京举行第三次峰会仍然是一种可能。他说，他担心乌克兰冲突会产生更广泛的影响，也担心情势「可能会失控」。拜登说，他相信普京是想考验并试探西方领导人。他表示，美国对俄罗斯入侵做出的反应将取决于行动的规模，以及美国的盟友们是否对於如何应对产生分歧。

同日，美国白宫誓言，俄罗斯对乌克兰采取任何行动都将面临非常严重的反制。白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki) 在一份声明中表示：「若任何俄罗斯军队跨进乌克兰领土，这代表他们重新入侵了乌克兰，美国与其盟友也将对此采取快速丶严重且联合的反制措施。」

美国共和党参议员萨斯(Ben Sasse)将拜登的新闻发布会描述为一场火车事故。他说：「拜登总统基本上为普京入侵乌克兰开了绿灯，他喋喋不休地谈论所谓的『小规模入侵』无关紧要。他这番谈话展现出来的是软弱，而非力量。」

法新社指出，拜登和他的团队已经准备了一套广泛的制裁措施和其他经济惩罚措施，以便在俄罗斯入侵乌克兰时对俄罗斯实施制裁。拜登说，俄罗斯公司可能失去使用美元的能力。

在被问及他所说的「小规模入侵」是什么意思时，拜登说北约盟国在如何应对俄罗斯入侵乌克兰一事上意见不一，因为西方国家的回应取决于普京到底做了什么。他说，盟国之间「有分歧」，但他正在努力确保「每个人都在同一个起跑点上。」

「大国不能虚张声势」

拜登在19日的记者会上表示，「大国不能虚张声势」，而外界认为北约成员国会做任何事来分裂北约也是一大错误。他说：「问题是，俄罗斯的行动是否与重大的军事入侵相差甚远。若他们持续发动网络攻击，我们可以用相同的方式回应。」

拜登说，普京曾要求他在两个问题上作出保证，那就是乌克兰永远不加入北约，以及「战略」或核武器永远不会被部署在乌克兰境内。美国官员认为，限制乌克兰加入北约对美国来说是一种挑战。

此外，美国官员还认为限制北约扩张是一件不可能的事情。但拜登指出，乌克兰很快加入北约的可能性不大。他建议各方可以达成一项协议，根据该协议西方可能不会在乌克兰部署核力量。拜登表示：「我们可以在第二个议题上想办法，而这取决于俄罗斯自己的态度。」

各界关注美俄外长会议

美国为了向乌克兰表示支持，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 出访了乌克兰首府基辅。他说，俄罗斯可能会在「非常短的时间内」对乌克兰发动新的攻击，但华盛顿将尽可能地开展外交活动，尽管美国政府不确定莫斯科真正想要的是什么。

俄罗斯政府则表示，围绕乌克兰的紧张局势正在加剧，而且它仍在等待美国美国对其要求西方提供的安全保障作出书面答复。俄罗斯提出的要求包括停止北约的进一步扩张和从加入北约的中欧和东欧国家撤出联盟部队。

法新社在报导中指出，这些声明突出了美俄之间的鸿沟。分析人士将布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫 (Sergei Lavrov) 21日的会谈，形容成「火车失事前的最后一站」。布林肯说，他不会就俄罗斯在日内瓦的提议向拉夫罗夫提出书面答复，但承诺将持续做出外交努力，以防止俄罗斯再次侵略乌克兰，并促进对话与和平。

他说：「我们知道，俄罗斯有计划在很短的时间内增加该部队的人数，这使普京总统有能力，在很短的时间内，对乌克兰采取进一步的侵略行动。俄罗斯还将部队调往白俄罗斯进行所谓的联合军事演习，此举使其有能力从北面丶东面和南面攻击乌克兰。」

8年前，俄罗斯夺取了克里米亚，并支持控制乌克兰东部地区的分离主义分子。但是俄罗斯一直否认现在有任何入侵的意图。克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，西方国家向乌克兰运送武器丶进行军事演习丶以及向乌克兰政府提供资金和技术援助，都是增加乌克兰周边紧张局势的原因。

(路透社丶法新社）

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