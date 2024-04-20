俄乌空战加剧 基辅弹药告急

（德国之声中文网）乌克兰方面宣布，乌军于周五（4月19日）夜间击落了一架俄罗斯超音速轰炸机。乌克兰情报机构表示：“这是俄罗斯全面入侵乌克兰以来，乌克兰首次在空中成功摧毁一架执行作战任务的俄罗斯战略轰炸机。”《华尔街日报》就此指出，这是双方在前线基本陷入僵局的情况下争夺天空控制权的日益激烈的空战的一部分。

另据路透社周六援引乌克兰情报机构报道，乌克兰在周五夜间对俄罗斯领土发动了大规模无人机袭击。一名知情人士介绍，至少有三座发电厂和一座燃料库遭到袭击。这是乌克兰安全局（SBU）、国防部情报总局（GUR）和特种部队的一次联合行动。

俄罗斯卫星通讯社援引该国国防部周六发布的消息指出，俄防空部队一夜内在本国多地区上空击落乌军50架无人机。这家俄罗斯官方通讯社在另一篇报道中写道，俄罗斯别尔哥罗德州（Belgorod）州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，乌克兰几架无人机在格赖沃龙区波罗兹村投下2个爆炸装置，造成该州2名平民死亡。俄罗斯《消息报》报道称，该报军事记者叶廖明（Semjon Eremin）在乌克兰无人机袭击中丧生。

俄罗斯国防部周五宣布，在过去一周（4月13日至19日），俄军消灭乌军7225人，使用导弹和无人机对乌克兰军事和能源设施发动了34次集群打击。

军机太老旧 乌克兰难获制空权

乌克兰前线：没有美国援助的撤退

乌克兰东部前线的一名炮兵军官本周在接受德国之声采访时坦言：“没有炮弹，每条战线都会完蛋。”鉴于乌军缺乏弹药，他眼中的前线局势是惨淡的。这名军官不愿透露姓名，但是德国之声记者核实了他的军衔、姓名和职位。

这名乌克兰炮兵部队指挥官补充道：“（我们）会有更多损失，因为火力不足，无法充分还击。”而俄罗斯攻击者则可以全力开火： 乌克兰士兵身陷俄军的枪林弹雨。俄罗斯战斗机用滑翔炸弹轰炸乌克兰阵地，即从立目标更远的地方投弹以躲避乌克兰的防空系统。而乌克兰同样缺乏防空武器。

这名军官指出：“直到有一天，我们会发现自己处于无人能保卫前线的境地，因为所有人非死即伤。”他直言不讳道： 结果将是“阵地尽失，前线崩溃”。 他对乌克兰前线的描述与美国战争研究所（ISW）最新分析报告相符。据此报告，俄罗斯进攻者“正在前线多点缓慢且稳步地推进”。

G7承诺继续支持乌克兰

周五，七国集团（G7）在为期三天的外长会议结束时就俄乌局势发表声明表示：“我们将继续支持乌克兰的自卫权，并重申我们对乌克兰长期安全的承诺”，“我们正在加强对乌克兰的国防和安全援助，并正在提高我们的生产和交付能力以协助该国。我们还支持努力协助乌克兰建设一支未来能够自卫和威慑任何侵略的军队。”

这份声明还强调：“我们特别表示决心加强乌克兰的防空能力，以期拯救生命和保护重要基础设施。”

上周，联合国负责欧洲、中亚和美洲事务的助理秘书长延恰（Miroslav Jenča）在向安理会通报情况时强调，乌克兰战争目前的升级轨迹直接威胁到区域稳定和国际安全，对乌克兰人民的生存构成威胁。延恰表示，俄罗斯对乌克兰城镇的袭击目前已成为日常的破坏模式，这包括对乌克兰全国各地能源基础设施进行的密集和系统的攻击。据人权事务高级专员办事处统计，3月份乌克兰至少有126名平民丧生，478人受伤。这与前一个月相比增长了20%。

G7警告中国停止助俄战争

七国集团外长发表的支持乌克兰的声明中也提及中国。他们表示对中国企业向俄罗斯转让俄罗斯用于推进其军事生产的军民两用材料和​​武器部件表示强烈关切。声明指出，这种转让使得俄罗斯能够重建和恢复其国防工业基础，对乌克兰和国际和平与安全构成威胁。

七国集团认为，中国应该确保这种支持停止，因为它只会延长这场违反《联合国宪章》的非法侵略战争，增加俄罗斯对其邻国构成的威胁。这是G7外长对中国发出迄今为止最强烈的警告之一。

美众院就对乌援助法案投票在即

美国众议院预计将于周六就多项法案进行投票，这些法案将拨款950亿美元用于援助乌克兰、以色列和包括台湾在内的印太地区合作伙伴。据美联社报道，美国国会众议院周五以罕见的两党合作势头推动了该方案的进程：民主党人以316比94的压倒性优势帮助共和党议长约翰逊（Mike Johnson）的计划获得通过。

众议院可能会在本周末最终批准该方案。一旦获得通过，参议院还必须在拜登签署之前批准该援助方案。该法案拟从美国预算中拨款近610亿美元援助乌克兰。美国总统拜登已推动相关议案数月之久，然而特别是在众议院遭遇共和党强硬派的反对。

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