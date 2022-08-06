 俄乌最新：枪杀、解职、部队转移与粮船启航 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2022

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俄乌最新：枪杀、解职、部队转移与粮船启航

赫尔松占领区的亲俄当局表示，一名主管在“遭遇暗杀”后死亡。近来，莫斯科在该区任命的数名官员成为暗杀目标。此外，英国方面的最新情报指出，俄罗斯已解职了至少6名高级国防官员，显示俄方付出“高昂的战争代价”。乌克兰方面称，俄罗斯继续向白俄罗斯转移部队。同时，四艘运粮船从乌克兰启航，另一艘抵达乌港口。

图中是从敖德萨港口出发的“海伦娜之星号”（Star Helena），它装载着45000吨粮食前往中国

图中是从敖德萨港口出发的“海伦娜之星号”（Star Helena），它装载着45000吨粮食前往中国

（德国之声中文网）俄罗斯在赫尔松地区任命的代表说，该地区新卡霍夫卡市（Nova Kakhovka）的副主管古拉（Vitaly Gura）在“一次暗杀企图”后死亡。古拉隶属于受到俄罗斯支持的占领当局。该当局的发言人证实古拉“因伤势过重死亡”。

俄罗斯支持的该区负责人列昂季耶夫(Vladimir Leontyev)告诉俄罗斯官媒国际文传电讯社，古拉在周六上班时被自动武器击中。

新卡霍夫卡位于第聂伯河沿岸赫尔松市以东80公里处。最近数月，莫斯科在该地区任命的几名官员成为了暗杀目标。

自从俄罗斯占领赫尔松地区和扎波罗热部分地区以来，占领区官员启动了俄罗斯化政策——例如引入卢布作为货币、开始实施发放护照政策，一些人将其视为俄罗斯在为吞并这些地区做准备。

乌克兰军队目前正试图夺回拥有29万人口的赫尔松市，在最近几周推动了一次反攻，并取得了有一些进展，但还没有成功地穿透俄罗斯的防线。

亲俄官员说，新卡霍夫卡市的副主管在去上班的路上遭遇枪击（资料图片）

亲俄官员说，新卡霍夫卡市的副主管在去上班的路上遭遇枪击（资料图片）

“俄罗斯高昂的战争代价”

英国方面的最新情报指出，俄罗斯付出了高昂的战争代价。在其每天早上的国防情报通报中，英国指出，俄罗斯武装部队的战争成本很高，自战争开始以来，至少有六名高级国防官员应该已被解职证明了这一点。

“俄罗斯东部和西部军区的指挥官极有可能失去了他们的指挥权”，英国国防官员说。“至少有10名俄罗斯的将领在乌克兰战场上丧生，这使这些解职变得更加复杂”，英国情报部门认为，这种对指挥连贯性的累积影响“可能增加了俄罗斯的战术和行动困难”。

俄罗斯“继续向白俄罗斯转移部队”

乌克兰总参谋部表示，俄罗斯继续向白俄罗斯转移更多的部队以及防空技术、设备。虽然白俄罗斯没有正式加入俄罗斯一方的战争，但其专制领导人卢卡申科在俄罗斯入侵乌克兰后不久就表示，导弹已经从白俄罗斯射入乌克兰。

图中是基辅郊区，可以看到世界上最大的货运飞机安东诺夫An-225的残骸和被毁的俄罗斯军用车辆

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乌克兰总参谋部还表示，其四艘巡航导弹运载工具“已经准备好使用高精度武器”，并称其空军、导弹以及大炮部队将继续向俄军集结地、俄罗斯占领者的军事装备和装有弹药的仓库的集中地开火。

“由于（俄方）损失惨重，一些地区的敌方人员拒绝投入战斗，并采取了破坏行动”，乌克兰总参谋部的最新情况总结说。

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乌克兰和俄罗斯互相指责对方对扎波罗热核电站进行了三次炮击。乌总统泽连斯基称炮击是“无耻的罪行”和“恐怖行为”。与此同时，根据土耳其斡旋达成的协议，更多运粮船只已从乌克兰港口出发。

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香港《南华早报》8月4日刊登通过zoom平台专访乌克兰总统泽连斯基的内容。其中，泽连斯基呼吁中国对俄罗斯施加政治经济影响，以结束俄罗斯对乌克兰的入侵。他还表示希望与中国国家主席习近平“直接对话”。

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四艘运粮船从乌港口启航 一艘货船抵达

乌克兰和土耳其的官员表示，四艘满载着16万吨玉米等粮食的货船从乌克兰的黑海港口启程。

乌克兰的粮食出口由伊斯坦布尔的联合协调中心管理和监督，该中心由土耳其、乌克兰和俄罗斯三方人员组成。上个月，联合国和土耳其帮助促成了这项粮食协议。此前，乌克兰停止粮食出口导致全球粮价飙升。联合国方面警告说，这可能造成粮食短缺已经很严重的地区出现饥荒。

周六晚些时候，联合协调中心授权五艘船通过黑海离开。四艘船获准从乔尔诺莫尔斯克和敖德萨出发，一艘获准前往乌克兰。

这艘获准前往乌克兰港的货船在当地时间周日（8月7日）抵达了黑海港口乔诺莫尔斯克。乌克兰基础设施部称，这是俄罗斯入侵以来第一艘船抵达乌克兰的货船。它未来将向国际市场运输粮食。

土耳其国防部表示，从乌克兰出发的船只包括装载66000吨玉米的“荣耀号”（Glory），该船将前往伊斯坦布尔；装载44000吨玉米的“里瓦风号”（Riva Wind）将前往土耳其伊斯肯德伦。

另外，“穆斯塔法-内卡提”（Mustafa Necati）装载6000吨葵花籽油前往意大利；“海伦娜之星号”（Star Helena）装载着45000吨粮食前往中国。

（美联社，法新社，德新社，路透社）

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