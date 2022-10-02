俄乌最新战况：乌军攻入赫尔松北线

（德国之声中文网）乌克兰发动反攻，夺回了赫尔松区俄军控制下的两座城市：阿尔汉格利西克（Arkhanhelske） 和莫罗利比夫卡（Myrolyubiwka）。乌克兰总统泽连斯基在其夜间的例行视频讲话中宣布了这一消息。他表示，乌军取得的战果，并不仅只限于此前夺回的战略要地利曼（Lyman）。

泽连斯基说，俄罗斯此前兼并乌克兰领土的决定违反了国际法，因而毫无意义。他说："只要当地重新升起乌克兰国旗，就不会再有人想起俄罗斯此前签署兼并文件的闹剧。"俄罗斯发动侵乌战争七个月之际，俄罗斯总统普京于上周五宣布，将顿涅茨克、卢汉斯克、扎波罗热和赫尔松并入俄罗斯领土。俄罗斯对上述地区的吞并，违反了国际法，因而并未得到国际社会的认可。

美防长：只要乌方需要 美国就将支援到底

无论战争走向如何，美国将继续对乌克兰提供支持。美国国防部长奥斯汀在接受有线电视新闻网CNN采访时表示，目前战争正在朝向有利于乌克兰军队的方向发展。但他同时也表示，很难预测战争的未来发展走向。"但我要说的是，只要有必要，我们就会继续向乌克兰提供安全支持。"

美防长奥斯汀：只要乌方需要 美国就将支援到底

至于俄罗斯非法吞并四个乌克兰地区后，美国是否会向乌克兰提供射程更远的导弹系统，奥斯汀并未做出直接回答。乌克兰希望获得射程可达三百公里的导弹系统。美国对此问题一直持审慎态度，因为乌克兰利用这些导弹可以攻击俄罗斯境内目标。但俄罗斯对上述四个乌克兰地区实施非法兼并后，乌军对上述地区的攻势，也将被俄罗斯方面视为对其领土的进攻。乌克兰战争爆发七个月以来，美国方面已承诺向乌克兰提供价值160亿美元的武器弹药和军事装备。

德国参与出资为乌克兰购买16座榴弹炮

丹麦、挪威和德国将共同出资为乌克兰生产16座榴弹炮。德国国防部宣布，该项目将耗资9200万欧元，上述三国将平摊费用。这款Zuzana2型轮式自行榴弹炮将在斯洛伐克生产，预计2023年可交付使用。这项军援计划是今年八月哥本哈根乌克兰援助国会议上达成的。

德国国防部长拉姆布莱希特（ Christine Lambrecht）结束乌克兰访问行程后表示，德国将一如既往地通过和伙伴合作的方式，向乌克兰提供支持。她强调，通过伙伴交换模式，已经为乌克兰提供了大约一百台坦克。所谓伙伴交换模式是指相关国家向乌克兰提供苏制武器，而作为回报，德国则向上述国家提供先进的西方武器。目前，德国已同斯洛伐克、捷克、斯洛文尼亚以及希腊等国达成了相关的协议。

180多名俄罗斯越境者被强征入伍

俄罗斯官方宣布，他们阻止了大约180名逃避兵役的俄罗斯男子离境前往格鲁吉亚的尝试。国际文传电讯社援引北奥赛梯军事委员会的消息称，当局直接在边境口岸向这些男子发放了征兵通知。

逃避普京的战争

俄罗斯总统普京十天前发布的部分动员令引发了大规模逃难潮。成千上万的适龄男子逃往格鲁吉亚、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等前苏联加盟共和国。为了阻止逃难大潮，同格鲁吉亚接壤的北奥赛梯上周发布了出境限令。除此之外，俄罗斯当局还发布命令，在各大边境口岸加强对适龄男子的检查。

俄罗斯议会周一开始讨论兼并协议

俄罗斯通讯社RIA援引杜马发言人沃洛丁的消息报道称，俄罗斯议会将从本周一开始讨论对四个乌克兰地区的兼并协定和相应法律。与此同时，俄罗斯宪法法庭已经确认了上述兼并协定的合法性。兼并协定的过渡期将持续至2026年1月1日。

（德新社，法新社，路透社）

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