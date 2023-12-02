俄乌战线胶着 人员伤亡惨重 迄今17万栋房屋损毁

（德国之声中文网）乌克兰超过17万栋建筑损毁，乌克兰议会地区发展与城市规划委员会主席舒利亚克（Olena Shuliak）周五（12月1日）公布了这一数据。

她表示，这是基辅经济学院估计的结果。这些建筑中包括2万余栋居民楼，3500余个教育机构以及420家大中型企业。此外，机场和民用停机坪、344座桥梁和道口，以及25000条道路也受到毁坏。

自俄罗斯对乌克兰全面开战以来，莫斯科向乌克兰发射了上万枚火箭弹，导致严重破坏，约10000名平民死亡。

2023年，俄乌战线几乎没有变化，但战事仍十分激烈。俄罗斯国防部长绍伊古周五声称，俄军正向各个方向扩大控制区域。然而观察家对此质疑。有分析人士认为，俄军仅取得一系列小的进展，但所付出的人员代价却是巨大的。

乌克兰总统泽连斯基周四晚间表示，将加强前线地区的防御工事。分析认为，这是基辅领导层如今集中精力在防御上的迹象。

对乌方来说，尽管今年6月发动反攻，但难以夺回失地。冬季即将来临，乌克兰正试图确保西方伙伴在战争陷入僵局之际继续提供支持。去年，俄罗斯对乌克兰能源设施实施打击，导致数百万人在寒冷和黑暗中度过相当长的时期。

冻结资金用于重建？

瑞士周五宣布，已冻结估计约77亿瑞士法郎（约合88.1亿美元）俄罗斯资产。这比去年略有增加。去年瑞士政府宣布，已冻结75亿瑞士法郎。不过更准确的数字将于2024年第二季度公布。

冻结资产的增加是因为制裁清单过去12个月增加了300人以及100家公司和组织。此外，也包括资产产生的利润。瑞士还冻结了属于俄罗斯央行的74亿瑞士法郎外汇资产。

不过，这仍只是冰山之一角：据估计，瑞士银行共有1500亿瑞士法郎的俄罗斯资产。

瑞士总统贝尔塞（Alain Berset）上月访问乌克兰，承诺提供更多支持，并讨论使用冻结俄罗斯资产的利润帮助重建乌克兰的可能性。

欧委会正在制定一项提案，将冻结俄罗斯国家资产衍生出利润的一部分用于帮助乌克兰及其战后重建。瑞士参与了讨论，但尚未决定是否支持该提案。

乌克兰为过冬做了怎样的准备？

（德新社、法新社、路透社）

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