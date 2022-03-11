俄乌战火殃及在德俄罗斯社区

（德国之声中文网）罗曼·弗里德里希（Roman Friedrich）简直成了奔波在科隆各个街区的消防队员。俄罗斯总统普京在乌克兰燃起的战火，也波及到了弗里德里希生活的科隆科维勒区，这位社区工作者每天都要出去缓解这场战争在德国引起的冲突和对立。一方面，大量涌入科隆的乌克兰难民急需获得帮助，另一方面，弗里德里希还要倾听此间俄罗斯人的种种苦衷，因为有时候他们竟被当成了普京战争的替罪羊。

弗里德里希说："最让我震惊的是，一个小学教师竟然在课堂上，要求一名俄罗斯孩子站起来，明确同普京的侵略政策划清界限。"

排俄事件频繁发生

弗里德里希出生在俄罗斯的鄂木斯克，他的祖母是乌克兰人。过去几天来，他收到了大量在德俄罗斯人的投诉电话，一名俄裔中学生遭到同学的群殴，一名波兰女性在建材商店因为被误认为是俄罗斯人，竟遭到辱骂。还有一所学校，讨论是否应当以乌克兰语取代俄语。无论在工厂、公交车还是学校里，敌视俄罗斯人的事件越来越频繁。而这类事件恰恰是俄罗斯官方宣传机器求之不得的。此前，俄罗斯的宣传机器就曾故意夸大渲染德国的排俄事件，甚至不惜编造了德国公共汽车被人涂上反俄标语的虚假新闻。

弗里德里希表示："总体而言，敌视俄罗斯人的事件还是零星的，但数量却呈增长趋势。我这么说绝不是耸人听闻。战争爆发前，在德俄罗斯人被视为德国选项党的粉丝，而现在他们又被看成是普京的支持者。这样做的后果是，越来越多的俄罗斯人会同德国社会渐行渐远。"

俄罗斯产品从超市下架

前不久，弗里德里希同一名超市业主进行过交流。奥博豪森一家俄罗斯超市遭人涂鸦并砸破玻璃后，很多超市业主都在犹豫是不是应该下架店内的俄罗斯产品。

主营东欧风味产品的MIX超市在整个欧洲有330家分店，管理层对德国之声表示，迄今为止他们有两家连锁店遭到人为破坏。这家公司表示，他们的货物中直接来自俄罗斯本土的产品本来就非常有限，现在还会进一步减少。"我们的速冻饺子Pelmeni来自波兰，新鲜奶酪Tworog也同样来自波兰。浓缩奶等奶制品则来自荷兰和立陶宛。俄罗斯香肠是巴伐利亚生产的。甜点类则是在乌克兰生产的。"

对弗里德里希来说，这些都是旁支末节的小事情。重要的是德国政府要采取措施保护在德的俄罗斯人社团。他表示："如果发生具体的排俄事件，检察机关应当及时介入调查。不能让全体俄罗斯人去为这场战争背锅。德国社会和司法机构应当采取积极措施，对反俄浪潮予以坚决的回击。"

俄罗斯学校遭到电话恐吓

同在科隆四处"灭火"的弗里德里希一样，战争爆发后，生活在波恩的卡利茨基（ Narina Karitzky）也同样忙得不可开交。2011年，卡利茨基在波恩建立了一所俄罗斯学校。刚建校时，这里只提供俄语补习课程，现在大约有五百个俄罗斯家庭每天下午送孩子来这里学习，25名教师提供包括艺术、芭蕾甚至机器人技术等各类教学课程。

卡利茨基说："前不久，我的一名同事接到一个电话，来电者可能就住在附近，他在电话里喊道，你们简直是这条街的耻辱，你们都是杀人犯。"

卡利茨基也听闻了一些排俄事件。俄裔青少年在街上或公交车上遭到训斥，只因为他们相互间用俄语交流。有些教师要求俄罗斯学生公开同普京划清界限。奥博豪森俄罗斯超市遭到攻击后，很多学生家长都担心，继续送孩子去俄罗斯学校是不是还有安全保障。

事实上，这所俄罗斯学校如果叫做东欧学校似乎更为恰当。因为这里除了俄罗斯孩子之外，还有很多来自亚美尼亚、哈萨克斯坦或者格鲁吉亚的孩子。三分之一学生的家庭甚至来自乌克兰。战争爆发后，卡利茨基就收到了乌克兰母亲的信。

"她写到，她很愿意继续送孩子来这里读书，但她想知道，您怎么看待这场侵略战争？支持还是反对？对她来说我们的立场很重要。我虽然完全不能左右战争，但作为一个讲俄语的人，我还是感到羞愧难当。"

作为俄罗斯学校的校长，卡利茨基对于这场违背国际法的侵略战争公开进行了谴责。但是波恩地方博物馆取消五月底一场中学生俄语歌剧表演的决定，还是令她非常震惊和意外。

她说："三月一日，我收到了一封很简短的信函：'出于政治原因，我们取消了合作计划。'这让人很痛心。事实上，这次歌剧表演计划中也会有乌克兰学生参加。但很多人对此缺乏了解，因为我们的官方名称是波恩俄罗斯学校。"

卡利茨基致函波恩市长后，波恩地方博物馆已收回了决定，他们向卡利茨基致歉，也表示演出活动将照常进行。

卡利茨基呼吁到："侵略战争和这里和平共处的家长儿童完全是两回事。也许这场战争是以人民的名义发动的，但我们必须要明确说明，这是普京的战争，不是俄罗斯的战争。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。