俄乌战火持续 乌克兰拟下修征兵年龄

（德国之声中文网）乌克兰袭击了俄罗斯黑海舰队的一艘战舰。乌克兰空军表示，俄罗斯大型登陆舰“新切尔卡斯克号”（Novocherkassk ）在被俄吞并的克里米亚半岛遭到巡航导弹袭击，并在袭击过程中被摧毁。据推测，这艘船运送的是伊朗无人机，俄罗斯将利用这些无人机打击乌克兰。

克里米亚总督阿克谢诺夫（ Sergej Aksjonow）证实，俄罗斯重要的海军基地费奥多西亚（Feodossija）遭到 "敌对袭击"。至少有一人死亡，两人受伤。俄罗斯国防部证实，“新切尔卡斯克号”在炮击中受损。

乌克兰曾多次袭击克里米亚的军事目标。去年4 月，乌克兰击沉了俄罗斯黑海舰队的"莫斯科 "号。

与此同时，俄罗斯宣称占领了位于乌克兰东部顿涅茨克地区的马尔金卡。俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古在与俄总统普京在圣彼得堡的会晤中表示，该地区已经处于他们自己的控制之下。然而，乌克兰军方否认了这一说法。负责该战线的军事发言人奥莱克桑德尔·舒图普在电视上表示：“对马尔金卡的争夺还在继续。”他说这座城市已经完全被摧毁，但仍有乌克兰士兵驻守其中。

军机太老旧 乌克兰难获制空权

与此同时，俄罗斯报告称已占领乌克兰东部顿涅茨克地区的马尔金卡（Marjinkas）。俄罗斯国防部长俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）在圣彼得堡与俄总统普京会晤时表示，该地在俄罗斯控制之下。然而，乌克兰军方否认了这一说法。乌克兰军方发言人施图蓬(Oleksandr Shtupun) 在电视上发表讲话时说：“争夺马尔金卡的战斗仍在继续。该市已被完全摧毁。但依然有乌克兰士兵。”

周二凌晨，俄方动用了神风特攻队无人机袭击了乌克兰多个地区。乌克兰媒体报道了多起爆炸事件。除乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolajiw）和中部城市克里沃罗格市（Krywyj Rih ）外，也有其他中部地区表示遭到无人机袭击。

自 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰一直采取防御措施。根据一项议会法案，乌克兰将把征兵年龄从 27 岁降至 25 岁。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyi）上周宣布，军队希望再动员 45 万至 50 万乌克兰人。宣布的目标包括重新夺回克里米亚半岛。



（德新社，法新社，路透社）



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