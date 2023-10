俄乌战况：泽连斯基要求前线天天有战果

乌克兰在敖德萨上空击落无人机

昨夜今晨,乌军击退了俄罗斯对敖德萨地区发动的大规模无人机袭击。敖德萨州长吉普尔( Oleh Kiper)在社媒平台"电报"发文称,乌克兰防空力量在敖德萨上空击落了九架伊朗造无人机。吉普尔表示,坠落的无人机残骸损毁了一座建筑物屋顶,并引发了火灾。乌克兰军方报道称,昨天他们共击落了14架无人机和一枚导弹。

敖德萨是乌克兰重要的黑海港口,曾多次成为俄罗斯袭击的目标。

泽连斯基:前线必须天天有战果

乌克兰总统泽连斯基强调了乌克兰反攻的重要性。泽连斯基在其每晚例行的视频讲话中强调,前线必须每天都能取得进展。他说:"无论是一公里,还是五百米,我们必须每天都向前挺进,以改善我们的情况,并给侵略者造成压力。"

泽连斯基还表示,乌克兰东部顿涅茨克附近的阿夫迪伊夫卡(Awdijiwka )和马林卡( Marjinka)一带,目前战事非常激烈。

乌军方:东线南线战事频繁

目前,俄乌双方在乌克兰东部和南部仍在发生激战。乌克兰总参谋部在脸书上发文宣称,过去一天内,在东部的库布扬斯克和利曼、顿涅茨克附近的阿夫迪伊夫卡(Awdijiwka )和马林卡( Marjinka)以及东南部的扎布罗热一带,乌军共抵御了敌方发动的60多次攻势。前线共发生了82次战斗。"乌克兰南部和东部的军事局势仍异常艰难。"俄乌战场前线大约长一千公里。



俄罗斯方面则报道称,过去24小时内,乌克兰方面对所谓"顿涅茨克人民共和国"的居民点发动了24次攻击,并在马克耶夫卡市造成一名居民受伤。



乌克兰通讯社 Ukrinform援引来自乌军方的消息称,目前乌军已经开始了在巴赫穆特一带的攻势,并给俄军造成了人员和装备方面的损失。上述消息均无法得到独立证实。

乌军坚守赫尔松阵地

战争研究所(Institute for the Study of War) 发布的每日战况显示,本周末乌军打退了俄军发起的攻势,守住了第聂伯河东岸的阵地,目前,乌军控制的地带已经扩展至康卡河上游。

战争研究所表示,俄军夺取阿夫迪伊夫卡的尝试受到挫败,因为俄军无法逾越乌军铺设的雷区。该研究所表示,俄军目前所面临的困境同当初乌军在南部发动反攻时遇到的困难一样,当时俄军在扎波罗热一带埋设了大量地雷,大大延缓了乌军的挺进速度。

欧盟外长讨论乌克兰冬季援助计划

欧盟27国外长举行的会议上,除以哈冲突以及中东局势外,援助乌克兰也是一项重要议题。各国外长将讨论向乌克兰提供冬季援助的一揽子计划。德国政府以及其他欧盟伙伴此前就已宣布,将向乌克兰提供更多防空系统及其他人道主义援助。德国绿党籍外交部长贝尔博克将出席会议。

(德新社,法新社,路透社)

