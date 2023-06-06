俄乌战况：泽连斯基称反攻前线稳步推进

（德国之声中文网）乌克兰军队在该国东部收复多个村镇后，总统泽连斯基表示，乌军发起的反攻行动已经取得了一些成就。泽连斯基在其每天的例行视频讲话中称："感谢我们骁勇善战的官兵们，一些村镇已经被从俄军占领下获得解放，乌克兰的旗帜又回到了她们本应飘扬的地方。""战斗进行的非常艰苦，但最重要的是，我们在不断推进。"

过去几天以来，乌克兰军队主要在被俄罗斯吞并的顿涅茨克一带夺回了多个村镇。乌方称，共有七个村镇重获解放。泽连斯基同军事将领就前线局势举行磋商之后表示："俄军损失惨重，这也正是我们所需要的。"

莫斯科：俄军缴获了多辆德制豹2坦克

俄罗斯国防部宣称，俄军在前线缴获了多辆德制豹2坦克。俄罗斯国防部在社交平台"电报"上发布的声明和视频展示了数量损毁和缴获的坦克，并宣称："这就是我们的战利品。"

俄方发布的"战利品"视频中还包括数台美制"布莱特利"装甲战车。俄罗斯国防部宣称，这些战车是从扎波罗热一带的乌军处缴获的，俄方将对这些坦克进行进一步的检查。目前，无法对这些视频的真伪进行独立核查，视频拍摄地点也无从知晓。

"魏玛三角"向俄罗斯喊话

德国、法国和波兰三国强调，将会继续对乌克兰抗击俄罗斯侵略的行动提供支持。德国总理肖尔茨、法国总统马克龙以及波兰总统杜达在巴黎举行的三方会晤中重申了上述三国的这一立场。会晤声明中称："魏玛三角"发出了团结的信号。所谓"魏玛三角"是德法波三国外长1991年在德国魏玛举行会谈后设立的对话平台。

德国总理肖尔茨强调："只要有其必要性，我们就会向乌克兰提供支持，我们已经为此做好了准备。"肖尔茨说，德国是继美国之后，乌克兰最大的军火供应者。

马克龙也强调，乌克兰发起反攻后，法国也增加了对乌军援的力度。他表示，军援的目的是帮助乌克兰夺回失地，"但绝不能对俄罗斯本土发动攻击。"马克龙说，反攻行动可能会持续数周、甚至数月，我们希望，反攻的胜利能为谈判创作良好的条件。

波兰总统杜达则呼吁北约各成员国，为乌克兰展示"加入北约的前景"。他表示，这是正在保家卫国的乌克兰领导层和官兵的共同愿望。杜达期望，六月中旬维尔纽斯北约峰会上能够在此问题上"出现曙光"。肖尔茨和马克龙对乌克兰加入北约问题上持审慎态度。

英国情报部门：伊朗以船运方式向俄罗斯出口无人机

俄罗斯投入乌克兰战场的伊朗自杀式无人机数量有增无减。英国国防部宣称，无人机此前是使用空运方式运抵俄罗斯的，而现在则可能已改为通过里海的船运方式。英国方面表示，伊朗向俄罗斯提供无人机违反了联合国安理会的制裁决议。

除此之外，英国情报部门还表示，俄罗斯目前正在为在境内生产无人机进行筹备，并极有可能获得了伊朗的帮助。英国情报部门声称，由于俄罗斯的导弹库存已经基本告罄，伊朗无人机为俄罗斯提供了一种射程远而造价低的进攻方式。俄罗斯发动侵乌战争之后，英国国防部每天都会发布战情通报，而莫斯科则指责英方在搞混淆视听的信息战。

（德新社，法新社，路透社）

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