俄乌战况：泽连斯基称南线乌军进展迅猛

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基在其周二晚间的例行视频讲话中表示，“无论是前线，还是外交领域，都传来了一些好消息。”他说：“首先，乌克兰军队在南线发动的行动推进极其迅猛有力。仅在本周内，我们就已从俄方进行假公投区域内解放了数十座村镇。”他表示，乌军在卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松以及哈尔科夫一带都取得了进展。

泽连斯基提到了赫尔松区一系列被收复村镇的名字，并表示实际收复的村镇很多，难以一一罗列。



俄罗斯国防部每日战情通报中所使用的地图也显示，赫尔松区的局势已发生了相应的变化。俄罗斯国防部虽然并未提及损失地盘的情况，但俄占区的面积显然比前一天地图缩小了很多。

乌克兰方面也较少提供反攻行动的具体信息，理由是保守军事机密。上周末，乌方已经收复了战略要地利曼。

泽连斯基在视频讲话的最后，还签署了一项总统令。泽连斯基在总统令中宣布，“2014年至今，俄罗斯联邦总统试图兼并我国领土的各项总统令均为无效文件。”此前，俄罗斯议会于周二批准了对赫尔松、卢甘斯克、顿涅茨克以及扎波罗热的非法兼并。



联合国人权事务高级专员署: 乌被占领地区人权不断恶化

联合国人权事务高级专员署认为，乌克兰南部和东部被俄罗斯吞并的领土上，人权状况将会进一步恶化。联合国人权高专署的福尔克曼（Christian Salazar Volkmann）在日内瓦发布乌克兰人权状况报告时表示：俄罗斯通过所谓的兼并行为，已导致当地冲突进一步加剧，“从而使与之相关的人权状况更加恶化。”



他表示，人权事务高专署现在就已经掌握了一系列“践踏生命权、自由权和安全权利”行为的证据。吞并领土的行为更使得一些家庭被肆意分割，对新边界两侧的人权状况都会产生具体影响。此外，上述领土被划入俄罗斯疆界后，当地民众的言论和信仰自由将受到危害，获取医疗保健、就业机会和社会服务的渠道也将受到限制。

联大全体会议周一举行

联合国将于周一举行紧急会议，讨论俄罗斯对四个乌克兰地区的吞并。本次会议是由乌克兰和阿尔巴尼亚申请召开的。

上周五，联合国安理会对俄罗斯吞并卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松以及扎波罗热等四个乌克兰地区的谴责案，因遭到俄罗斯否决而未获通过。谴责案草案中将此前就兼并上述领土所进行的公投称为“非法行为”，俄罗斯是十五个安理会成员国中唯一一个行使否决权的国家。中国、印度、巴西和加蓬投了弃权票。在联合国全体大会上，俄罗斯则没有否决权。目前有关各国正在起草一份新的决议案草案。

（德新社，美联社）

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