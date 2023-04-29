俄乌战况：梅尔尼克相信中国可以发挥调停作用

（德国之声中文网）乌克兰前驻德大使梅尔尼克（ Andrij Melnyk）相信中国能够扮演调停人角色。梅尔尼克对德国媒体表示，中国虽然有其自身的利益所在，但中国仍有可能会促成和平。梅尔尼克说："相较于让这场无休无止战争影响整个国际秩序，结束武装冲突并实现和平更符合北京的利益。" 梅尔尼克结束乌克兰驻德大使一职返回基辅后，出任乌克兰外交部副部长。

梅尔尼克表示，乌克兰总统泽连斯基和中国最高领导人习近平的通话是向前迈出的重要一步，"有利于推动乌中关系，并结束俄罗斯发起的侵略战争。"

但梅尔尼克也指出，“对基辅而言，所有俄罗斯军队从被占领地区撤退是必要条件”。

中国关于政治解决乌克兰冲突的立场文件，并没有要求俄罗斯从去年占领的乌克兰领土以及2014年并吞的克里米亚半岛撤出。

教皇称赞匈牙利对乌克兰难民的帮助

教皇方济各访问匈牙利行程的第二天，在布达佩斯圣伊丽莎白教堂同因战争而逃离家乡的乌克兰难民举行了互动，并对匈牙利容留乌克兰难民的做法表示赞赏。共有大约六百名乌克兰难民参加了这次活动。

教皇方济各对社会上存在的"冷漠与自私"现象提出警告，并呼吁大家不要放弃"对公平友爱新世界的期望"。一般认为，方济各的上述表态同匈牙利政府严苛的难民政策有关。以总理欧尔班为首的匈牙利右翼民族主义政府的反移民政策一直在欧盟内部存在争议。

泽连斯基对俄罗斯做出强硬指控

俄罗斯对乌克兰城镇发起大规模导弹袭击一天之后，乌克兰总统泽连斯基表示，除了俄罗斯领导层之外，普通士兵也应对战争罪行承担责任。现年45岁的泽连斯基在其例行视频讲话中表示："不仅仅是指挥官，你们所有参与者都是恐怖分子和屠夫，都应受到惩罚。"他强调，所有参与导弹发射和战斗机维修的人员，都应对战争造成的死亡承担责任。

周五俄军对乌克兰城市乌曼（ Uman）发动的导弹袭击造成了23人死亡。泽连斯基表示，死者中包括一名六岁的儿童。泽连斯基说，任何参与了导弹袭击准备事宜的士兵都应当清楚，他也应对无辜平民的死伤承担责任。泽连斯基说，有鉴于此，仅仅削弱俄罗斯是不够的，更重要的是，俄罗斯必须为其战争罪行承担责任。泽连斯基再度呼吁以纽伦堡国际战犯法庭为模板，成立国际法庭，审理俄罗斯的战争罪行。

（德新社，法新社，路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。