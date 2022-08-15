俄乌战况：普京称俄罗斯愿意向盟友提供各类武器

（德国之声中文网）俄罗斯方面周一举行了"军队2022"军事展览，展示了俄罗斯的新式武器，并在莫斯科附近举行了飞行表演。

俄罗斯总统普京出席本次活动时表示，俄罗斯愿意向亚非拉各国的盟友提供各类武器。他说："我们准备向我们的盟友提供最现代化的武器，包括小型武器、装甲车、大炮、战斗机和无人机。"他还补充到："所有这些武器都在实战中经受住了检验。"

俄罗斯官方媒体报道称，72个国家派代表团出席了本次展会和论坛活动。西方分析家表示，俄罗斯在本次俄乌战争中的表现以及所蒙受的惨重损失可能会对该国的武器出口造成负面影响。





泽连斯基呼吁国际社会保护扎波罗热核电站

乌克兰总统泽连斯基周一晚间发表例行视频讲话时表示，如果国际社会不采取行动，阻止俄罗斯控制下的扎波罗热核电站发生事故，那么世界就将输给恐怖主义和核讹诈行为。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核设施，在俄罗斯发起对乌克兰的入侵后不久，于3月初被俄军占领。自7月底以来，扎波罗热一直是一些军事打击的目标。本周末，欧盟、美国、英国和日本等42个国家发表联合声明，要求俄军将扎波罗热核电站移交乌克兰方面。声明称："俄罗斯军事人员和武器驻扎在核设施是不可接受的。"

联合国方面驳斥了莫斯科有关联合国取消或阻止了国际原子能机构前往乌克兰南部扎波罗热核电站行程的说法。联合国秘书长发言人杜加里克（Stephane Dujarric）强调，国际原子能机构是联合国的一个专门机构，在决定如何履行其专门职责方面具有完全的独立性。

他还确认，经与国际原子能机构的密切沟通，联合国秘书处评估认为，其在物流和安全层面有能力支持任何国际原子能机构工作组从基辅出发前往扎波罗热核电站，只要这一路线获得俄乌双方的同意。

一段时间以来，莫斯科和基辅一直在互相指责对方应对炮击核电站事件承担责任。

位于乌克兰扎波罗热的欧洲最大核电站三月初以来一直在俄军控制之下 。

五名欧洲公民在顿涅茨克受审

俄罗斯媒体报道称，五名在乌克兰东部被俘的欧洲公民在亲俄分裂势力控制下的顿涅茨克法庭接受了审理。五人中包括三名英国公民、一名瑞典人和一名克罗地亚人。上述五人均对参与雇佣军的指控不予认罪。根据不受国际社会认可的所谓"顿涅茨克人民共和国"法律，这五名欧洲公民可能面临死刑。俄罗斯媒体报道称，有关的庭审将于十月再度开庭。

分裂势力计划在"全面解放"后举行公投

英国国防部的定期情报通告称，莫斯科旨在让乌克兰东部一个分裂地区加入俄罗斯联邦的"公投"筹备工作已经进入尾声。英国国防部援引"顿涅茨克人民共和国"领导人普希林（ Denis Pushilin）的话报道称，公投的日期将在"顿涅茨克获得完全解放"后宣布。不过，英国的情报通报也表示，目前尚不清楚是否已经就公投事宜做出了最后决策。

（德新社，法新社，路透社）

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