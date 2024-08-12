俄乌战况：扎波罗热核电站失火 俄乌双方相互指责

周日俄罗斯占领下的扎波罗热核电站发生火灾，所幸并未造成核泄露事故。与此同时，攻入俄罗斯境内的乌克兰军队仍在继续发动攻势，俄罗斯别尔哥罗德地区已经开始疏散民众。

（德国之声中文网）俄罗斯当局下令在与乌克兰接壤的别尔哥罗德地区采取疏散行动。别尔哥罗得州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov)表示，由于"敌军在边境地带的活动已经构成了威胁"，当局开始从克拉斯纳亚鲁加（Krasnaya Yaruga）将居民转移至更为安全的地点。他还表示：我相信，我们的军队将尽一切努力应对当前出现的威胁。"

乌克兰军队上周越境进入俄罗斯库尔斯克地区，俄军则显得措手不及。莫斯科方面已经对此做出反应，军队正在向交战地区增援，而库尔斯克、别尔哥罗德以及布良斯克等边境地区则实施了更为严格的安全措施。

俄罗斯别尔哥罗德地区：火箭炮袭击后被击毁的车辆。 图像来源: Yevgeny Martynov/ITAR-TASS/IMAGO

军事专家：乌军有可能会陷入"攻城容易守城难"的困境

乌克兰正规军上周越过俄乌边境，对库尔斯克地区发动了突袭。乌军攻势迅猛，并很快实现了对多个俄罗斯村镇的控制，这也是俄乌战争爆发以来，乌克兰正规军首次进入俄罗斯境内。乌军此次行动的具体目标尚不清楚。

欧洲外交关系理事会军事问题专家格莱瑟尔（Gustav C. Gressel）表示，俄罗斯边境部队力量薄弱，不足以抵挡乌克兰机械化部队发起的突袭。截至目前，乌军进展顺利，也占领了大片土地，但随着时间的推移，乌克兰要想继续保持对上述地区的控制，将变得异常困难，因为这需要大量的人员和后勤补给。

格莱瑟尔在接受《明镜》周刊采访时表示："如果乌克兰想在库尔斯克坚守几个月时间，这将会产生难以承担的军事费用。而战线的延长首先会对俄罗斯方面更有利。毕竟俄罗斯拥有更多的武器弹药和兵员。乌克兰方面制造的突袭效应有可能很快就会转化成为对乌克兰不利的因素。"

扎波罗热核电站发生火灾 俄乌相互指责

欧洲最大的核电站扎波罗热核电站周日发生火灾后，俄罗斯和乌克兰相互指责对方应对事件负责。

扎波罗热核电站目前在俄军的控制之下。俄罗斯官方通讯社RIA报道称，乌克兰方面发起的无人机袭击导致核电站一座冷却塔失火，但俄方并未为这一说法提供证据。



俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（ Maria Sacharowa）表示，基辅对扎波罗热核电站发动的袭击是一次蓄意行动，目的是制造"核恐怖事件"。扎波罗热核电站火灾事故发生前数天，乌克兰军队对俄罗斯库尔斯克地区发动了突袭，乌军目前正在向俄罗斯境内最大的核电站方向挺进。

乌克兰总统泽连斯基则表示，俄罗斯方面应对扎波罗热核电站起火事件负全责，但他也没有提供更多细节和证据。乌克兰能源企业 Energoatom表示，俄方的"疏忽"或蓄意纵火可能是导致此次火灾的原因。

泽连斯基表示："目前核辐射指标属正常范畴。只要俄罗斯恐怖主义控制着这座核电站，情况就不可能恢复正常。"

周日当地时间晚上20时，扎波罗热核电站冷却塔起火，俄罗斯能源公司 Rosatom表示，火势午夜时分已被扑灭。乌克兰国家核能发电公司Energoatom表示，火灾中，一个冷却塔以及其他设备受损。国际原子能机构则表示，当地的核安全并未受到影响。不过，该机构总干事格罗西（Rafael Grossi）同时也要求立即让专家进入核电站进行现场评估。他同时还谴责道，这种毫无顾忌的攻击行为对核安全构成了严重的威胁，并加大了发生核事故的危险。他呼吁"必须立即停止攻击行动。"

乌克兰能源部副部长涉嫌腐败遭逮捕

乌克兰检察院宣布，在一起腐败案调查过程中，刑侦人员逮捕了能源部四名副部长之一。这名副部长被控伙同他人，策划从顿涅茨克交战地区一个国有企业倒运和走私矿山设备。检察机构表示，这个犯罪团伙要求对方支付50万美元，作为允许运走矿山设备的条件。他们是在收取十万美元贿赂时被逮捕的。

莱茵金属将为捷克提供坦克

德国军火企业莱茵金属周一表示，作为捷克同乌克兰一笔军火交易的组成部分，该公司将向捷克提供一批新坦克。

捷克军方将从莱茵金属获得14辆豹式2A4型坦克以及一辆装甲抢修车。作为回报，捷克方面则将向乌克兰提供一批军火，帮助乌克兰抵抗俄罗斯的侵略战争。但莱茵金属并未说明捷克将向乌克兰提供何种军火。

莱茵金属总裁帕佩格尔（Armin Papperger）在德国工业日活动上。 图像来源: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance



莱茵金属表示，首批坦克将于今年年底运抵捷克，其他坦克则将在2025年4月供货。莱茵金属表示，这笔军火交易的合同是今年7月底签署的，价值数亿欧元。

2022年10月，莱茵金属就曾同捷克方面签署了类似的军火交易合同。

一些现已加入北约的前华沙条约国成员向乌克兰提供了库存的苏制武器，因为乌军使用这类武器无需接受额外的培训。作为回报，上述东欧国家则可获得来自西欧的现代化装备。

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