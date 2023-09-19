俄乌战况：德外长呼吁国际社会共同向普京施压

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克要求国际社会就俄乌战争向俄罗斯总统普京发出明确的反对信号。纽约联合国大会期间，贝尔伯克同欧盟各国外长举行会谈时表示："普京不仅破坏了欧洲的和平，也违反了联合国宪章精神，在这样的时刻，联合国大会绝不应成为一切照常、例行公事的会议。"

贝尔博克强调："尽管当今世界危机重重，但我们现在不仅要宣传《联合国宪章》，更需要共同捍卫《联合国宪章》，因为这一宪章不仅是我们和平的保障，也是全世界生命的保障。"贝尔伯克强调了俄罗斯从乌克兰绑架儿童以及追究普京责任的问题。她表示，这样做也是为了尽快促成和平。

泽连斯基抵达纽约

乌克兰总统泽连斯基已抵达纽约出席今年的联合国大会。泽连斯基在社媒平台X上发文称，他已抵达美国，除参加本周的联合国大会之外，还将到访华盛顿。本周二，泽连斯基将在第78届联合国大会一般性辩论中发表演说。泽连斯基在X上写道："乌克兰将就如何加强领土完整原则和提高联合国挫败和制止侵略的能力向联合国各成员国提出具体建议。"除泽连斯基外，周二参加首批发言的其他国家和政府领导人还包括土耳其总统埃尔多安和巴西总统卢拉。

七国集团外长呼吁中国敦促俄罗斯撤军

西方七国集团外长呼吁中国，敦促俄罗斯立即从乌克兰全面撤军。七国外长在一份联合声明中，各方应鼓励中华人民共和国为促成公正而长久的和平付出努力，并同乌克兰开展直接对话。西方七国外长是在纽约联合国大会期间发表上述声明的。俄罗斯发动侵乌战争后，中俄两国的关系进一步趋于紧密。目前并不排除俄罗斯总统普京近期内访问中国的可能性。

德国将向乌克兰提供更多的武器装备

社民党籍德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）宣布了一项价值为四亿欧元的援乌一揽子计划，不过，其中并不包括乌克兰所要求的巡航导弹。皮斯托里乌斯表示："我们将会提供更多的弹药，包括炸弹、迫击炮弹以及地雷弹，因为弹药是乌克兰在抗击俄军野蛮侵略的过程中最为需要的。此外，德方还将向乌克兰提供装甲车辆和排雷系统。冬季即将来临，因此我们还会向乌克兰提供服装以及发电和取暖设备。"

在回应乌克兰希望获得金牛座巡航导弹的问题时，德国国防部长皮斯托里乌斯表示："至于是否会向乌克兰提供金牛座巡航导弹，德国政府尚未做出决定。"

援乌联络小组举行会议

周二，来自五十多个国家的高级军官和国防部长在德国莱法州拉姆施泰因美军基地举行会议，商讨为乌克兰提供进一步帮助以抵御俄罗斯入侵的具体事宜。此次所谓的"乌克兰联络小组"会议是由美国国防部长奥斯汀发起的。同此前历次会议一样，本次在拉姆施泰因举行的会议中，与会者也包括来自非北约成员国的代表。德国国防部长皮斯托里乌斯因感染新冠，缺席了本次会议。

哈尔科夫和利沃夫遭俄军炮火袭击

来自乌克兰的消息称，乌克兰第二大城市哈尔科夫市中心遭到俄罗斯导弹的袭击。哈尔科夫市长特利科夫（Ihor Terekhov ）在社媒平台"电报"上写道："哈尔科夫再次遭到俄罗斯导弹袭击。" 截至目前的消息称，该市的市中心遭到了袭击。其他一些"电报"用户也证实了哈尔科夫遭袭击的消息。

此外，据乌克兰方面的报道，西部城市利沃夫也遭到了无人机袭击。当地政府称，一架自杀式无人机击中了一座市立仓库，并引发了火灾。事件中有两人受伤，其中一人伤势严重。利沃夫据北约及欧盟成员国波兰仅有80公里距离。

（德新社， 法新社，路透社）

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