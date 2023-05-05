俄乌战况：巴赫穆特决战在即？

（德国之声中文网）来自乌克兰军方的消息称，俄军加强了对巴赫穆特的攻势，期望在周二之前全面将该城置于俄军控制之下。乌克兰东部战区司令苏尔斯基上将（ Olexander Syrskyj）视察巴赫穆特前线后表示，俄军对前线部队进行了重新部署，并动用了现代化装备。苏尔斯基说："俄方期望在五月九日之前拿下巴赫穆特，而我们的任务则是让他们的计划落空。"

五月九日是苏联战胜纳粹德国的纪念日，俄罗斯每年都会在莫斯科举行大型阅兵活动。

俄罗斯要"耗尽"乌克兰的防空力量

俄罗斯军方不断变换战术，试图"耗尽"乌克兰的防空力量，并找到绕过该国防空系统的途径。乌克兰南部战区一名女发言人表示，俄军已经为此目的"用尽了一切办法"，只是在使用高精准武器方面还较为节省。乌克兰方面目前已经装备了现代化的防空设施，其中包括美制爱国者导弹防御系统和德国制造的 Iris-T防空系统。

除巴赫穆特之外，俄军还对乌克兰境内其他一些目标发动了大规模攻势。乌军参谋部表示，俄军的攻势又造成了平民的伤亡。昨夜今晨，俄军共对哈尔科夫、赫尔松以及奥德赛等地发动了16次导弹袭击。

俄军周一凌晨对乌克兰首都基辅也发动了空袭，基辅市长克里齐科（ Vitali Klitschko）表示，空袭造成了多名市民受伤。敖德萨一名军方发言人表示，黑海城市敖德萨遭到袭击后，一个食品仓库起火。

依靠谎言无法赢得战争

乌克兰国防部副部长豪利罗夫（Wolodymyr Hawrylow）表示，乌军即将对俄占领土发起的反攻将使俄军陷入"恐慌境地"。豪利罗夫对英国《独立报》表示，俄罗斯人仍未意识到，他们的宣传机器给他们描绘的是一幅虚假的画面。他表示，长期以来，克里姆林宫一直在向民众隐瞒俄军伤亡的真相，但真正决定胜负的是战场，而不是电视和网络上虚假宣传。

豪利罗夫拒绝透露反攻行动的具体时间。"我们会发起反攻，不过反攻的时间和地点目前并不重要。"豪利罗夫还表示，历时数月的巴赫穆特战局已经充分说明了当前俄罗斯战争机器的疲软状况。他表示：俄军惨败已经只是一个时间问题。

泽连斯基：世界要了解"全部真相"

乌克兰总统泽连斯基在一次视频讲话中表示，国际社会必须了解俄罗斯恐怖行径的全部真相。"恐怖主义国家做了什么，我们为保护生命做了什么，世界必须将这些真相讲出来，这一点至关重要。"泽连斯基谈到了俄军对哈尔科夫和赫尔松的频繁炮击，对切尔尼戈夫和苏梅地区边境村庄的恐怖行为以及顿涅茨克地区地狱般的惨景。

泽连斯基强调，俄罗斯的重要目标就是破坏乌克兰、欧洲以及整个自由世界的安全，"破坏安全、制造死亡和混乱，这就是恐怖主义国家所作的一切。"

新闻调查：俄罗斯暗中策划的游行集会

媒体调查显示，俄罗斯情报机构正在西方大城市策划出于宣传目的的游行集会。《南德意志报》、北德电台、西德电台以及其他一些国际大媒体联合进行的新闻调查显示，俄罗斯这样做的目的，是在西方世界煽动反乌克兰情绪、并为瑞典等国加入北约的努力制造障碍。有关媒体表示，得出这一结论的依据是据称来自克里姆林宫安全机构的文件。

有关媒体为此提供的证据是：今年三月初，据称旅居巴黎的一个乌克兰社团的成员举行集会，蒙面示威者行希特勒礼，高呼反土耳其总统埃尔多安的口号，并羞辱二月六日土耳其大地震中的死难者。上述媒体调查发现，在社交平台上广泛传播这次集会图片的主要是三个来自圣彼得堡的账号。

（德新社，法新社，路透社）

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