俄乌战况：基辅称乌军继续在巴赫穆特推进

（德国之声中文网）乌克兰国防部周五表示，乌军在巴赫穆特前线发动的攻势取得了重大进展。俄乌双方军队围绕巴赫穆特的激战已经持续了数月之久。乌克兰国防部副部长马尔亚尔（Ganna Malyar）在社交媒体上发布的一份声明中称："本周，我军在巴赫穆特没有失去任何一个阵地，而敌军则蒙受了巨大损失，我们的部队在巴赫穆特附近向前推进了两公里。"此前，另一位乌军高级官员曾表示，在乌军发起的强大攻势下，俄军已从巴赫穆特部分地区开始撤退。

不过，俄罗斯方面则表示，乌军在巴赫穆特没有取得任何进展，并表示所谓俄军在巴赫穆特蒙受损失之说"完全不符合事实"。

巴赫穆特在战前曾拥有大约七万人口，过去几个月当中俄军对该城发动了猛烈的攻势，并控制了该市大约80%的面积。

民调：多数德国人希望俄乌开展谈判结束战争

最新的一项民调显示，大多数德国人希望乌克兰同俄罗斯开展谈判，以结束这场俄罗斯发起的历时已十五个月的战争。德新社授权民调机构YouGov发起的问卷调查中，当被问及"您认为乌克兰现在是否应同俄罗斯开展谈判已结束战争？"时，55%的受访者认为乌克兰应当同俄罗斯开展谈判，而28%的受访者认为不应同俄罗斯谈判。

54%的受访者还表示，不应当接受乌克兰加入北约。

乌克兰总统泽连斯基可能将出席今年七月在立陶宛举行的北约峰会，他期望届时动员各国领导人接受乌克兰加入北约。

德美财长就躲避制裁问题商讨对策

西方七国财长会议期间，德国财政部长林德纳和美国财政部长耶伦举行了双边会谈。两位政治家均强调，在打击莫斯科规避西方对俄制裁方面，德美两国开展合作实属必要。美国财政部在一份声明中称："耶伦财长对德国在协调对俄制裁方面付出的努力表示赞赏，并讨论了双方共同努力打击俄罗斯逃避制裁行为的重要性。

美国及其盟友对乌克兰提供了大量经济、军事以及人道主义援助，同时也利用制裁和出口管制迫使俄罗斯为此侵略行为付出经济代价。



中国特使将访问乌克兰

北京方面称，中国将派遣特使前往乌克兰、俄罗斯及其他欧洲国家，讨论俄乌战争的"政治解决方案"。

中国外交部发言人汪文斌在例行新闻发布会上表示:中国特使李辉，将在5月15日启程，访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯，讨论乌克兰危机的政治解决方案。

中国特使李辉下周将出访乌克兰

中国宣称，中国的中立立场使该国有能力在俄乌冲突起到调停作用。但西方国家普遍认为，中国此前提出的12点和平建议措辞过于模糊，并没有为结束战争提供具体方案，也从未对俄罗斯的侵略行为进行谴责。

（德新社，路透社，法新社）

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