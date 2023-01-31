俄乌战况：冯德莱恩宣布对俄实施更多制裁

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩访问基辅期间宣布了一些针对俄罗斯的最新制裁措施。冯德莱恩在同乌克兰总统泽连斯基共同举行的新闻发布会上宣布："从今天开始到二月24日之前，也就是俄罗斯发动侵略战争一周年之际，我们将推出第十套对俄制裁一揽子措施。"

从去年十二月开始，新的制裁措施就已进入拟定阶段，预计其中将包括对俄罗斯和白俄罗斯一些相关人士实施入境限制并冻结财产。另外，从本周日开始，针对俄罗斯柴油及飞机燃油的价格上限就有可能开始实施。欧盟各国代表正在就价格上限的具体金额进行讨论。欧盟27国一致通过的前提下，制裁措施方可生效。

随同冯德莱恩一道出访基辅的，还包括欧盟委员会15名成员，其中包括欧盟外交与安全事务高级代表博雷利（ Josep Borrell）。本次为期两天的访问行程中，欧盟委员会将同乌克兰政府就依法追究俄罗斯战争责任以及乌克兰的入盟意愿展开会谈。周五，乌克兰总统泽连斯基将出席在基辅举行的欧盟乌克兰高峰会晤。除冯德莱恩之外，欧盟理事会主席米歇尔也将与会。

欧盟将为总计三万名乌军士兵提供培训

欧盟将为新一批一万五千名乌克兰士兵提供培训，并为该国的排雷行动提供2500万欧元的财政支持。欧盟外交事务高级代表博雷利访问基辅期间发布推文称，培训项目将包括豹型坦克的操作。博雷利表示，他已向乌克兰政府总理做出相关承诺。就此，布鲁塞尔有关在欧盟境内为总计三万名乌克兰士兵提供培训的计划已经正式得到博雷利证实。受训乌军士兵的总人数比此前欧盟的计划多出了一倍。

为乌克兰提供战斗机？

欧盟外交事务高级代表博雷利表示，尽管德国和美国均持保留态度，但并不能排除为乌克兰提供战斗机的可能性。欧盟乌克兰峰会前夕，博雷利在基辅表示，在向乌克兰提供坦克的问题上，最初各方也争议很大，但最终还是达成了共识，超越了在此问题上的"红线"。博雷利说，每次讨论提供武器的问题，都会出现局势会因此升级的警告。

当被问及他本人是否支持向乌克兰提供战斗机时，博雷利拒绝直接回答。他表示："我的任务是促成共识。如果公开表明立场，则有可能影响共识的形成。"一段时间以来，乌克兰一直呼吁西方国家向该国提供战斗机。法国、荷兰和波兰等国持开放态度，但美国和德国则一直表示反对。

乌军士兵抵德接受"爱国者"培训

德新社援引柏林安全圈人士的消息报道称，大约七十名乌克兰士兵已经抵达德国境内，他们将接受爱国者导弹防御系统的操控培训。据报道，这些乌军官兵是周二抵达德国的，培训课程则将于周四开始。

同美国协商后，德国政府决定向乌克兰提供一套爱国者导弹防御系统，用于拦截俄罗斯对乌克兰发起的无人机、导弹以及战斗机袭击。该系统通常包括交战与火力控制站、雷达、发电系统以及安置在载重车辆上的发射装置。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



克拉马托尔斯克遭俄导弹袭击 多人死伤

位于乌克兰东部的克拉马托尔斯克 （Kramatorsk）遭到俄罗斯导弹袭击，当地警方表示，导弹击中了一幢住宅楼，造成三人死亡，20多人受伤。

顿涅茨克总督克鲁连科（ Pawlo Kyrylenko）表示:"救援人员、警察以及供给部门正在废墟中开展搜救行动，目前不排除废墟中仍有幸存者的可能性。"

（德新社，法新社，路透社）

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