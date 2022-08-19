俄乌战况：俄黑海舰队总部发生爆炸

（德国之声中文网）俄罗斯占领的克里米亚塞瓦斯托波尔州的州长拉兹沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）说，位于当地的俄罗斯黑海舰队总部大楼附近发生了爆炸。

他说，黑海舰队的空军击落了一架无人机。"它掉到屋顶上并发生燃烧。"他称没有人员伤亡。

这位受到莫斯科支持的州长敦促居民"保持冷静，如果可能的话，在接下来的一小时内待在家里"。

据拉兹沃扎耶夫表示，上个月底已经有一架无人机击中该建筑的院子并造成伤亡。乌克兰否认参与了这次袭击。

本周，克里米亚半岛北部的一处俄罗斯弹药库发生爆炸，莫斯科指责是"破坏者"所为。据称，在刻赤市（Kerch）上空也有无人机被击落。该市通过克里米亚大桥与俄罗斯相连。基辅没有宣称对这些袭击负责，但表示预计未来会有更多的爆炸发生。

周五在塞瓦斯托波尔州的贝尔贝克空军基地附近也传出爆炸声。

上周初，在半岛西海岸新费多里夫卡附近的萨基空军基地传出发生爆炸的巨响。基辅和莫斯科都否认乌克兰参与其中，俄罗斯当局声称爆炸是弹药起火后的"事故"造成的。

自2014年莫斯科吞并克里米亚半岛以来，塞瓦斯托波尔一直被俄罗斯占领。该市位于克里米亚的西南部，但与半岛其他地区分开管制。

西方制裁俄罗斯，奏效了吗？

肖尔茨发表讲话赞扬纳瓦尔尼

在俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒两周年之际，德国总理肖尔茨在推特上发布了一段视频讲话。

纳瓦尔尼曾在柏林的夏里特医院接受治疗。当时，肖尔茨前往医院与纳瓦尔尼进行了交谈。

肖尔茨在视频中说："我见到了一个勇敢的人，他回到了俄罗斯，因为他想为民主、自由和法治而战斗。"

2021年1月，纳瓦尔尼从德国返回俄罗斯，随后被抓捕判刑12年，一直处于监禁之中。

肖尔茨说，在入侵乌克兰之前，言论自由在俄罗斯已经受到攻击，现在"威胁加剧"。

中国促进俄罗斯能源进口

中国海关总署最新公布的数据显示，中国正在进口越来越多的俄罗斯能源。

俄罗斯连续第三个月成为中国最大的石油供应国，已经超过了沙特阿拉伯。上个月，中国从俄罗斯共进口了715万吨石油，比2021年7月增加7.6%。

北京也加大了对俄罗斯煤炭的进口，7月份的进口量飙升到五年多来的最高水平，约为742万吨，同比增长14%。

自2月以来，欧盟成员国一直试图减少对俄罗斯能源的依赖。由于莫斯科提供折扣价格，中国增加了进口。

俄罗斯驻克里米亚军队正在减弱

美军驻欧洲总司令霍奇斯（Ben Hodges）告诉德国之声，在俄罗斯克里米亚机场发生爆炸以及乌克兰炮火击中占领区的数十个俄罗斯弹药库和突击队之后，俄罗斯军队正在减弱。这可能会有助乌克兰从俄罗斯收复南部领土。

粮食危机仍未结束

在俄罗斯允许通过黑海恢复出口的协议达成数周后，一批散装小麦的运粮船启程前往吉布提。这是此间第一艘开往非洲的运粮船船。

然而，联合国主席古特雷斯在访问乌克兰西南部港口城市奥德萨时警告说，尽管持续数月的严密封锁已经解除，但粮食危机仍未结束。

(美联社、法新社、路透社、德新社)

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