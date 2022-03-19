俄乌战况：俄首用高超音速导弹 乌总统再呼谈判

（德国之声中文网）俄乌战事持续，俄罗斯国防部周六（3月19日）表示，"匕首"（Kinzhal） 航空导弹系统发射了高超音速气动弹道导弹打击乌克兰西部城市杰利亚京（Deljatyn）的大型导弹和航空弹药军用仓库。这是俄罗斯首次承认在作战行动中使用高超音速导弹。

乌克兰空军发言人伊格纳特（Yuri Ignat） 向法新社表示："敌人瞄准了我们的仓库"，但"我们没有关于导弹类型的信息"。

高超音速巡航导弹可达音速5倍以上，在飞行中具机动性，改变自己在大气层中的高度，运动轨迹无法预测。由于其目标设定要到最后一刻才暴露，因此，难以在常规空防系统被发现和拦截。

乌克兰："暂时"无法进入亚速海

莫斯科周六还表示，其军队已经攻破了乌克兰的防线，进入南部战略港口城市马里乌波尔（Mariupol），并在敖德萨（Odessa）郊外摧毁了无线电和情报站点。

乌克兰当局坦言，由于俄罗斯军队收紧对亚速海主要港口马里乌波尔的包围，乌克兰"暂时"失去通往亚速海的道路。乌方的声明还指出，俄罗斯士兵在向米科莱夫（Mykolaiv）逼近时被防御部队阻止。

乌总统再次呼吁和平谈判

周六当天，乌克兰总统泽伦斯基在脸书上发布视频呼吁："现在是会面、会谈的时候，是时候恢复乌克兰的领土完整性及公平正义。否则，俄罗斯的损失将如此巨大，以至于几代人都不足以恢复。" 他认为，这将是"俄罗斯弥补错误的唯一机会"。

另据法新社报道，乌克兰方面周六表示，一名俄罗斯将军在克里米亚北部赫尔松（Cherson）郊外的一个机场被击毙，并称他是自2月24日入侵开始以来被击毙的第五名将军。

美国官员：俄罗斯攻势"基本停滞不前"

一名美国官员评价指出，目前俄罗斯的攻势总体上仍然基本停滞不前，俄军在首都基辅以东约30公里处，面临着激烈的抵抗。

英国国防部注意到，由于乌克兰对其供应线的攻击，俄罗斯正在努力为其前方部队提供"基本的必需品，如食品和燃料"。

周五晚些时候，法国总统马克龙再次与俄罗斯总统普京通电话，马克龙表示对遭到俄军轰炸的乌克兰东南部城市马里乌波尔局势"极为担忧"，并呼吁解除对马里乌波尔的围困。法新社援引克里姆林宫报道称，普京在与马克龙的电话交谈中指责乌克兰犯有"众多战争罪"，他并保证俄罗斯军队正在"尽一切可能"避免伤及平民。

俄外交部：俄中合作只会更加强有力

俄罗斯卫星通讯社周六报道称，俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，现在中国和俄罗斯将在西方破坏国际体系所有基础的情况下加强互动。国际文传通讯社周六当天也援引拉夫罗夫的话报道指出，在目前的情况下，俄罗斯和中国之间的合作只会变得更加强有力。

此前，有消息称俄罗斯在乌克兰冲突中请中国提供军事装备和其他援助。俄罗斯和中国均否认了这一说法。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitri Peskow）本周一向媒体表示，俄罗斯有能力在乌克兰开展行动，未曾向其他国家寻求帮助。

美国方面也已多次警告中国，为俄罗斯提供支持"绝对会产生后果"。根据白宫周五发表的声明，在美国总统拜登和中国国家主席习近平当天举行的视频会谈中，拜登也描述了"如果中国在俄罗斯对乌克兰城市和平民进行野蛮攻击时向其提供物质支持的影响和后果"。

另外值得一提的是，中国官媒新华社周六报道称，中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队装备采购合同监督管理暂行规定》，自2022年3月20日起施行。文章仅介绍，《规定》共6章35条，明确了装备采购合同监督管理工作的管理体制；提高装备采购合同监督管理工作的有效性，但并未提及具体内容。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “请推倒这堵墙” 3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生命一定会战胜死亡” 3月1日，俄罗斯入侵乌克兰的第6天，泽连斯基向欧洲议会发表视讯演说，向前一天在砲火袭击中丧命的16名孩童致哀。他针对普京控诉说：“昨天你杀了16个孩子 ...... 这是什么特别行动？”泽连斯基指出，乌克兰人民正为自由、生命及生存而战，“生命一定会战胜死亡，光明一定会战胜黑暗。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生存还是毁灭？”——“绝对是生存” 3月8日，泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲，誓言绝不投降，将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境：“生存还是毁灭（to be or not to be），这是我们现在的问题”。他说， “在过去的13天里，这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的，绝对是生存。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价” 在向英国下议院发表演讲时，泽连斯基还引用了丘吉尔抗击纳粹德国时的名言：“我们将在海上、在空中战斗到底。我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在森林里、田野里、海岸上和街道上作战。”泽连斯基向英国首相约翰逊表示感谢，并请求英国加大对俄罗斯的制裁压力，将俄罗斯定性为“恐怖主义国家”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平!” 3月12日，泽连斯基向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表视频讲话，呼吁继续支持乌克兰卫国战争。他说，成千上万的人在战争中死亡，79名儿童已经在战争中死亡，79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。他呼吁欧洲社会团结一致，“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你能想像多伦多国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？” 3月15日，泽连斯基向加拿大国会发表演讲，恳求加拿大能支持设立禁飞区，助乌克兰人民度过这场浩劫。他说，“你能想像多伦多著名的国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？当然，我不希望这会发生，但这是我们所处的现实。”他指出，如果乌克兰垮掉，不仅是乌克兰人民的悲剧，也是对国际秩序和民主的严重威胁。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你必须成为世界的领导者” 3月16日，泽连斯基通过视讯向美国国会发表近20分钟讲话，呼吁美国在乌克兰“最黑暗的时期”“采取更多行动”。他也向美国总统拜登喊话道：“今天，仅仅成为一个国家的领导人是不够的。今天，你必须成为世界的领导者。如果你是世界的领导者，你就是和平的领导者。”



（法新社、路透社）

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