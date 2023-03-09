俄乌战况：俄预备役官兵呼吁普京关心军人疾苦

（德国之声中文网）俄军预备役官兵发布的一份视频中，对部队现状表示强烈不满，并呼吁普京总统提供帮助。一名蒙面发言人在这份发布于社交平台"电报"中的视频上表示：普京作为俄军最高指挥官应敦促各级军官忠于职守，普京不应单凭看文件获取信息，而应来前线了解实情。同乌克兰总统泽连斯基不同的是，迄今为止，俄罗斯总统普京从未亲赴前线视察战情。

这名蒙面发言人表示，前线部队装备严重不足，指挥官对士兵疾苦不闻不问。军官们对普京总统的命令置之不理，经常将毫无训练的士兵派往前线。"我们的团长拒绝和我们对话，他只会威胁我们说，如不听指挥上前线，就将受到军法处置。"这名发言人说，由于训练不足、沟通不畅，很多预备役官兵正在付出毫无意义的伤亡代价。

这名发言人说："我们并不拒绝去执行捍卫国土的任务，但我们拒绝毫无意义的冒险行为，比如用冲锋枪去对付坦克和大炮。"视频画面上可以看到十几名蒙面士兵。此前，也曾有俄军士兵以及军人家属公开发声，对俄军现状提出批评。

泽连斯基：俄罗斯已成为"恐怖主义代名词"

乌克兰总统泽连斯基严厉谴责俄军新近对乌克兰城镇发动的"恐怖主义暴行"。泽连斯基说："这个邪恶国家不分昼夜地使用导弹、火炮和无人机对我们发动攻击，他们的目的只有一个，那就是消灭生命，摧毁一切同人有关的痕迹。"

泽连斯基表示，俄罗斯已经成了"恐怖主义的代名词，也必将为其恐怖行径受到惩处，并成为失败的象征。""克里姆林宫无法逃脱惩处。"

基辅恢复供电供暖

乌克兰首都基辅遭到超音速导弹袭击后，一度受损的电力和暖气供给已经得到恢复。基辅市长克利奇科 （Vitali Klitschko）表示："市内各区的供电供水系统已恢复运行，基辅的基础设施已经恢复正常运作，供暖也已全面恢复。

周四，俄军对乌克兰的能源供给系统发起新一轮大规模导弹攻势，并首次发射了大批高超音速"匕首"导弹。乌境内多处供电供水设施严重受损。首都基辅连日抢修之后，供水供电也得以恢复。乌克兰方面表示，俄军共向乌克兰境内发射了80枚导弹和八枚自杀式无人机，但乌军防空系统只成功拦截了其中半数导弹。

乌克兰外长：不会弃守巴赫穆特

乌克兰外交部长库列巴（ Dmytro Kuleba）表示，尽管损失惨重，但乌克兰方面仍会坚守巴赫穆特。库列巴接受德国《星期天图片报》采访时表示："坚守巴赫穆特的时间越长，其他城市也遭俄军攻陷的风险就越低。"他表示，这是乌克兰政府和军方的一致立场。库列巴拒绝对巴赫穆特还能坚持多久做出猜测。他说："当歹徒闯入你的家里要胡作非为时，别人也不会问你能抵抗多久。"

库列巴还呼吁德国提供更多的弹药。他表示，弹药不足是乌克兰军队目前面临的"头号难题"。他表示，德国军工企业已向他承诺，随时都可以提供更多的弹药，只需要德国政府开放绿灯。

库列巴还在采访中表示，他认为短期内西方国家将不会向乌克兰提供战斗机，但他仍希望德国能够效仿其他国家，现在就开始为乌克兰军队培训飞行员。"为我们培训飞行员是一个非常明确的政治信号。"

（德新社，法新社，路透社）

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