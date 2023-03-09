 俄乌战况：俄预备役官兵呼吁普京关心军人疾苦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄乌战况：俄预备役官兵呼吁普京关心军人疾苦

乌东地区俄军预备役官兵发表视频，呼吁普京总统关心官兵疾苦。乌克兰总统泽连斯基则指责俄罗斯已成为"恐怖主义暴行"的代名词，必将受到严厉惩处。

俄罗斯预备役军人在telegram上发布了这段视频（此为截图）

俄罗斯预备役军人在telegram上发布了这段视频（此为截图）

（德国之声中文网）俄军预备役官兵发布的一份视频中，对部队现状表示强烈不满，并呼吁普京总统提供帮助。一名蒙面发言人在这份发布于社交平台"电报"中的视频上表示：普京作为俄军最高指挥官应敦促各级军官忠于职守，普京不应单凭看文件获取信息，而应来前线了解实情。同乌克兰总统泽连斯基不同的是，迄今为止，俄罗斯总统普京从未亲赴前线视察战情。

这名蒙面发言人表示，前线部队装备严重不足，指挥官对士兵疾苦不闻不问。军官们对普京总统的命令置之不理，经常将毫无训练的士兵派往前线。"我们的团长拒绝和我们对话，他只会威胁我们说，如不听指挥上前线，就将受到军法处置。"这名发言人说，由于训练不足、沟通不畅，很多预备役官兵正在付出毫无意义的伤亡代价。

这名发言人说："我们并不拒绝去执行捍卫国土的任务，但我们拒绝毫无意义的冒险行为，比如用冲锋枪去对付坦克和大炮。"视频画面上可以看到十几名蒙面士兵。此前，也曾有俄军士兵以及军人家属公开发声，对俄军现状提出批评。

泽连斯基：俄罗斯已成为"恐怖主义代名词"

乌克兰总统泽连斯基严厉谴责俄军新近对乌克兰城镇发动的"恐怖主义暴行"。泽连斯基说："这个邪恶国家不分昼夜地使用导弹、火炮和无人机对我们发动攻击，他们的目的只有一个，那就是消灭生命，摧毁一切同人有关的痕迹。"

泽连斯基：俄罗斯已经成为”恐怖主义的代名词“。

泽连斯基：俄罗斯已经成为”恐怖主义的代名词“。

泽连斯基表示，俄罗斯已经成了"恐怖主义的代名词，也必将为其恐怖行径受到惩处，并成为失败的象征。""克里姆林宫无法逃脱惩处。"

基辅恢复供电供暖

乌克兰首都基辅遭到超音速导弹袭击后，一度受损的电力和暖气供给已经得到恢复。基辅市长克利奇科 （Vitali Klitschko）表示："市内各区的供电供水系统已恢复运行，基辅的基础设施已经恢复正常运作，供暖也已全面恢复。

俄军周四发起的大规模导弹袭击，使基辅市内多个目标被击中起火。

俄军周四发起的大规模导弹袭击，使基辅市内多个目标被击中起火。

周四，俄军对乌克兰的能源供给系统发起新一轮大规模导弹攻势，并首次发射了大批高超音速"匕首"导弹。乌境内多处供电供水设施严重受损。首都基辅连日抢修之后，供水供电也得以恢复。乌克兰方面表示，俄军共向乌克兰境内发射了80枚导弹和八枚自杀式无人机，但乌军防空系统只成功拦截了其中半数导弹。

乌克兰外长：不会弃守巴赫穆特

乌克兰外交部长库列巴（ Dmytro Kuleba）表示，尽管损失惨重，但乌克兰方面仍会坚守巴赫穆特。库列巴接受德国《星期天图片报》采访时表示："坚守巴赫穆特的时间越长，其他城市也遭俄军攻陷的风险就越低。"他表示，这是乌克兰政府和军方的一致立场。库列巴拒绝对巴赫穆特还能坚持多久做出猜测。他说："当歹徒闯入你的家里要胡作非为时，别人也不会问你能抵抗多久。"

库列巴：乌克兰不会轻易放弃巴赫穆特。卫星图片显示，战火中巴赫穆特市已几乎被夷为平地。

库列巴：乌克兰不会轻易放弃巴赫穆特。卫星图片显示，战火中巴赫穆特市已几乎被夷为平地。

库列巴还呼吁德国提供更多的弹药。他表示，弹药不足是乌克兰军队目前面临的"头号难题"。他表示，德国军工企业已向他承诺，随时都可以提供更多的弹药，只需要德国政府开放绿灯。

库列巴还在采访中表示，他认为短期内西方国家将不会向乌克兰提供战斗机，但他仍希望德国能够效仿其他国家，现在就开始为乌克兰军队培训飞行员。"为我们培训飞行员是一个非常明确的政治信号。"

 

（德新社，法新社，路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

09.03.2023+++ Three Russian rockets launched against Ukraine from Russia's Belgorod region are seen at dawn in Kharkiv, Ukraine, late Thursday, March 9, 2023. (AP Photo/Vadim Belikov)

俄罗斯再轰炸乌克兰全境 美国谴责 09.03.2023

俄罗斯对乌克兰全境多个城市发动数周以来大规模导弹袭击，扎波罗热核电站的电力供应被切断后重新回复。乌克兰军方称俄军使用了6枚高超音速导弹。俄国此举遭美国谴责“残忍且不合理”。

24.02.2023 TOPSHOT - Ukrainian President Volodymyr Zelensky gestures as he gives a press conference in Kyiv on February 24, 2023, on the first anniversary of the. Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP).

乌总统：挪威是其他国家的榜样！ 11.03.2023

乌总统泽连斯基在一段视频中感谢挪威提供70亿美元军援，表示挪威为其他国家做出了榜样。与此同时，欧盟和美国计划对帮助规避制裁，向俄罗斯提供帮助的第三国采取措施。双方发布了一份联合声明，但其中并没有提到中国或是具体措施。

In diesem Bild aus einem Video, das vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellt und auf Facebook gepostet wurde, spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in Kiew, Ukraine. Selenskyj sagte am frühen Mittwoch, dass die Forderungen Russlands während der Verhandlungen nach fast drei Wochen Krieg realistischer werden. Er sagte, die Gespräche, die per Videokonferenz geführt werden, bräuchten mehr Zeit. Wir müssen uns noch anstrengen, wir müssen Geduld haben, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation. Jeder Krieg endet mit einer Einigung. +++ dpa-Bildfunk +++ ++++++ (211210) -- BEIJING, Dec. 10, 2021 (Xinhua) -- Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, Chinese president and chairman of the Central Military Commission, speaks during the annual Central Economic Work Conference in Beijing, capital of China. The conference was held from Wednesday to Friday. (Xinhua/Wang Ye) +++++ FILE - In this image made from video released by the Russian Presidential Press Service, Russian President Vladimir Putin addressees the nation in Moscow, Russia, on Feb. 24, 2022. Putin is raising fears that he has become more reckless, more committed to restoring the USSR, perhaps more likely to set off a world-altering war. There's no way to determine from a distance whether the Russian president is becoming unstable or if he is simply preying on the West's fears. (Russian Presidential Press Service via AP)

德语媒体：中国担心俄罗斯战败 04.03.2023

中国在俄乌战争中的微妙立场，依旧是德语报刊关注的焦点。“德国编辑部网络”担心，中国可能会借道白俄罗斯向俄军提供军火。《焦点杂志》则指出，在对抗自由民主阵营的斗争中，习近平迫切需要俄罗斯的协同，因此他不可能坐视普京战败。

广告

媒体看中国

两会前夕在天安门广场附近执勤的警察

墙外文摘：怎样做一个“清白”的中国人？

取消连坐制度为什么遭到大量中国网民反对？有评论认为，今天的出身论甚至不如文革时期的出身论“进步”，后者还尝试对社会秩序进行革命，而今天的“清白”中国人有强烈的社会达尔文主义底色，他们想维护的是一个和权力高度重叠的公务员阶级。