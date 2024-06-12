俄乌战况：俄罗斯对基辅发动大规模空袭

周三凌晨，俄罗斯对乌克兰首都基辅发动了大规模空袭。美国将再向乌克兰提供一套爱国者导弹防御系统。未经证实的消息称，俄罗斯总统普京下周将访问平壤。

（德国之声中文网）俄罗斯空袭基辅 六枚导弹中五枚被拦截



乌克兰防空力量宣称，周二至周三夜间，他们成功拦截了俄方发射的总共六枚导弹中的五枚，并悉数摧毁了俄方发射的全部24架无人机。

乌克兰空军指挥官奥列什楚克（Mykola Oleshchuk）表示，俄方向基辅发射的五枚导弹均被成功拦截，其中包括一枚“匕首”高超音速导弹，而一枚“伊斯坎达尔”弹道导弹则在乌克兰南部躲过拦截。基辅市内，周三凌晨两小时内拉响了两次防空警报。



基辅有关当局表示：“俄军从南部向基辅发起了数轮导弹攻击，与此同时，敌方无人机也从同一方向飞往首都基辅。”

坠落的导弹残骸在基辅城外引发了数起火警，其中包括一个工业基地。据报道，一个加油站、几个车库以及一处私人住宅受损。当地官员表示，另有一人受伤。

媒体：美国将再向乌克兰提供一套“爱国者”

《纽约时报》和美联社援引知情官员的话报道称，美国将再向乌克兰提供一套“爱国者”导弹防御系统。这些知情者表示，拜登总统已经批准了相关计划，但官方尚未正式对外宣布。

这将是2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，美国向基辅提供的第二套爱国者导弹防御系统。

《纽约时报》报道称，新的导弹防御系统将从波兰移交乌克兰方面，未来几天内就可完成在乌克兰前线的部署。



自战争开始以来，五角大楼已为乌克兰爱国者防空系统提供了数量不详的导弹，以帮助基辅抵御俄罗斯的空袭。上个月，乌克兰总统泽连斯基曾呼吁美国提供更多的“爱国者”导弹防御系统，以应对每月多至三千次的俄罗斯空袭。

媒体报道称，美国将再向乌克兰提供一套爱国者导弹防御系统。 图像来源: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

德国将再向乌克兰提供100枚爱国者防空导弹



德国国防部长皮斯托里乌斯宣布，德国将同丹麦、荷兰以及挪威一道，再向乌克兰提供一百枚爱国者防空导弹。皮斯托里乌斯是在泽连斯基总统参加柏林乌克兰重建会议期间宣布上述消息的。

德国是继美国之后乌克兰的第二大援助国。



匈牙利不会阻挠北约援乌行动

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，匈牙利总理欧尔班将不会阻挠北约援助乌克兰，以抵御俄罗斯侵略战争的努力。

斯托尔滕贝克会晤匈牙利总理欧尔班后，在布达佩斯对记者表示：“匈牙利总理和我达成共识，匈牙利将不会阻止北约盟友向乌克兰提供财政支持，以及北约在援乌行动中扮演重要的协调角色。”

不过，斯托尔滕贝格同时也表示，欧尔班称，匈牙利不会参与支援乌克兰的行动。

普京下周可能访问平壤

周三俄罗斯国庆节之际，朝鲜领导人金正恩向俄罗斯总统普京发出贺电，盛赞“朝俄两国不断发展的双边关系”。金正恩在贺电中称：“去年九月，我们在俄罗斯航空基地举行历史性会晤后，朝俄两国已经成为牢不可破的盟友。”贺电中称，朝俄关系即将进入“新阶段”。

普京下周可能将到访平壤。 图像来源: Shamil Zhumatov/Pool Photo/AP Photo/picture alliance

平壤方面发表上述贺电前夕，日本和韩国媒体均报道称，普京可以最早会在下周即开始对朝鲜和越南的访问行程。

日本公共媒体NHK表示，普京即将访问平壤的消息源自包括俄罗斯官员在内的外交圈。而韩国通讯社则报道称，卫星图片显示，平壤金日成广场上新近出现了可能为大型活动而设置的“大型构架”。



迄今为止，俄罗斯和朝鲜官方均未证实普京即将访朝的消息。不过，今年五月，克里姆林宫发言人曾表示，俄方正在筹备相关的出访活动，届时会予以通报。



西方情报机构普遍认为，去年九月，朝鲜领导人金正恩同俄罗斯总统普京在会晤期间达成共识，俄罗斯向朝鲜提供航天领域的先进技术，而作为回报，朝鲜则会向俄罗斯提供炮弹和导弹，用于俄乌战场。不过，俄朝双方均否认双边存在军火交易、并因此违反了联合国制裁令的指控。

（德新社，法新社，路透社）

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